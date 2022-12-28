Мультики про Новий рік: список кращих

Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru

Найкращі новорічні мультики: рекомендації від Марини Боржемської

28.12.2022

У передноворічний період хочеться опинитися в атмосфері казки. Найлегендарніші зимові фільми відомі кожному. А ось що подивитися дітям? Які новорічні мультики стануть вражаючими для малечі? Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська поділилася своєю добіркою найкращих новорічних мультиків. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Мультфільми про Новий рік: список найкращих

Найкращі новорічні мультики

Грінч

Гринч

Анімаційний фільм, створений за мотивами книги Доктора Сьюза «Як Грінч украв Різдво». Похмурий зелений Грін не вміє радіти, а Різдво і зовсім ненавидить. Тому вирішує назавжди вкрасти свято у людей.

Ніко: шлях до зірок

Нико путь к звёздам

Оленя Ніко росте без батька. Але його мама розповіла про те, що його батько — один з тих оленів, які перевозять у санях Санта-Клауса по небу і розвозять дітям подарунки. Ніко береться за пошуки і відправляється у дову путь, але не один.

Елліот — найменше оленя Санти

Эллиот

Малюк Еліот мріє потрапити до складу тих оленів, які розвозять подарунки разом і Сантою. І з’являється така можливість, коли перед Різдвом один із оленів упряжки вирішує піти на спочинок. Чи вдасться Еліоту втілити свою мрію?

Більше на тему: Що подарувати дитині на Новий рік: добірка найкращих книжок

Вартові легенд

хранители снов

«Вартові легенд» — анімаційний фільм за книгою Вільяма Джойса режисера Пітера Ремсі. Кілька героїв дитинства — Санта-Клаус, Пасхальний кролик, Зубна фея і Пісочна людина є Охоронцями снів, захищаючи дітей, їх мрії і надії. Несподівано проти зберігачів виступає злий дух кромешників, який хоче вкрасти дуже важливу річ — дитячі мрії — і замінити їх своїми жахами.

Снігова королева 3. Вогонь і лід

Снежная королева 3 Огонь и лёд

Третя частина анімаційної франшизи «Снігова Королева», де головними героями виступають улюблені Кай і Герда. Та в цій іторії двоє сваряться через легенду, яку чують від Ролана.

Більше на тему: Найкращі різдвяні фільми для сімейного перегляду

Різдвяна історія

Рождественская история

Дуже повчальна і захоплююча історія про старого скупердяя Ебенезера Скруджа, який ненавидить радість і свята. Але протягом трьох ночей він змінюється на все життя, адже до нього приходять три примари.

Полярний експрес

Полярный экспресс

Хлопчик Стівен не втрачає віру в те, що Санта існує. І це попри те, що він багато чого дізнався про Північний полюс. У Різдвяну ніч Стівен прислухається до кожного шереху і звуку, а за вікном і зовсім помічає Полярний експрес, у який застрибує в останній момент.

Місія Різдвяний порятунок

секретная служба санта клауса

Чарівний мультик про Різдвяну ніч, коли необхідно встигнути привітати всіх дітей. Та під силу це лише Санті. Які пригоди трапляться на шляху? Чи впораються ельфи з навігаторами? І невже наступить той день, коли хтось залишиться без подарунка?

Більше на тему: Вихідні на Новий рік та Різдво 2023: скільки відпочиватимуть українці

Врятувати Санту

Спасти Санту

Скромний, веселий і злегка несерйозний ельф на ім’я Бернард, вважає що він єдиний хто може зупинити вторгнення на Північний полюс і врятувати Санту, він використовує чарівні санки Санти щоб переміститися в часі, битися з лиходієм, зупинити його армію, змінити минуле, врятувати Новий рік і стати справжнім героєм!

Крижане серце 

Холодное сердце

У королівстві Ерендел молода принцеса Ельза не може навчитися користуватися своєю силою. Управляти льодом і снігом не так легко, тому дівчина морозить і засніжуює все, що трапляється їй подруку. Чим закінчиться історія Ельзи? І чи ніхто не постраждає від невмілість принцеси?

Марина Боржемська додала, що вони з дітьми щороку переглядають новорічні фільми, які вже встигли підкорити весь світ. Серед них:

один дома

  • Сам удома
  • Немовля на прогулянці
  • Чарлі і шоколадна фабрика
  • Бетховен
  • Хроніки Нарнії
  • Золотий компас
  • Персі Джексон і Викрадач блискавок
  • Сім’янин
  • Попелюшка 

Читайте нас  також у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Мультики про Новий рік: список кращих
Телеканал СТБ

Як відрізнити справжню ікру від штучної: поради від Володимира Ярославського

 Мультики про Новий рік: список кращих
Телеканал СТБ

Що подарувати на Новий рік 2023 батькам

 Мультики про Новий рік: список кращих
Телеканал СТБ

Макіяж на Новий рік 2023: варіанти вечірнього макіяжу

 імбирне печиво
Телеканал СТБ

Імбирне печиво: топ-5 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

 Мультики про Новий рік: список кращих
Телеканал СТБ

Символ 2023: яка тварина стане символом року?

 Мультики про Новий рік: список кращих
Телеканал СТБ

Закуски на Новий рік: топ-10 рецептів від учасника «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати