Дієтичні рецепти салатів на Новий рік: топ-10

Дієтичні салати на Новий рік: топ-10 рецептів від учасників «МастерШеф»

Новорічний стіл важко уявити без традиційного олів’є. Однак багато салатів досить калорійні і точно суперечать обіцянкам почати вести більш здоровий спосіб життя з 1-го січня. Не варто турбуватися! Ми вже розповідали про дієтичний рецепт олів’є, а замість магазинного можна зробити домашній майонез. Рецепти дієтичних салатів на Новий рік від учасників «МастерШеф» — читайте в матеріалі

Легкий «Гавайський» салат

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Складові:

½ пучка листового салату

1 куряче філе

2 ст. л. рубаних волоських горіхів

300 г свіжого або консервованого ананаса

легкий майонез або нежирна сметана

сіль, перець

Спосіб приготування:

Філе відварити в киплячій підсоленій воді до готовності. Охололе куряче філе і ананас нарізати кубиками. Листя салату порвати. Змішати всі складові у салатнику. Заправити легким майонезом або сметаною до смаку.

«Грецький» салат з курячою грудкою

Складові:

1 куряче філе

½ пучка салату айсберг

1 огірок

6 помідорів черрі

200 г сиру фета

50 г оливок

2 ч. л. рослинної олії

оливкова олія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Куряче філе змастити маслом, спеціями і загорнути у фольгу. Запікати 20 хвилин при 180°С. Дістати з духовки, дати злегка охолонути і нарізати невеликими шматочками. Салат крупно порвати. Огірки нарізати кружечками, помідори нарізати на четвертинки. Сир фета нарізати кубиками. У салатнику змішати підготовлені інгредієнти. Додати оливки і заправити за смаком.

Салат з червоної капусти з буряком і фруктами

Складові:

½ качана червоної капусти

1 буряк

1 яблуко

1 апельсин

2 ст. л. рубаних волоських горіхів

3–4 ст. л. оливкової олії

сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

Буряк відварити до готовності, почистити і нарізати кубиками. Яблуко нарізати невеликими шматочками. Із апельсина зняти цедру, м’якоть почистити і нарізати шматочками. Капусту нашаткувати. У салатнику змішати буряк, яблуко, апельсин, цедру, капусту і горіхи. Приправити до смаку і перемішати. Додати оливкову олію і ще раз добре перемішати. За бажанням можна додати 1 ст. л. меду.

Дієтичний «Цезар» із креветками

Складові:

1 пучок салату романо

½ пучка салату радичіо

30 г твердого сиру низької жирності (20–25%)

20 креветок

2 підсмажені грінки із цільнозернового хліба

рослинна олія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Креветки відварити до готовності у підсоленій воді й очистити. Грінки нарізати кубиками. За бажанням можна замінити їх пшеничними або рисовими хлібцями. Помідори нарізати невеликими скибочками. Листя салату порвати. У салатник викласти зелень, помідори, креветки і грінки. Посипати тертим сиром. Заправити олією за смаком.

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Салат із слабосоленим лососем та ягодами

Складові:

1 пучок міксу салатного листя

150–200 г слабосоленого лосося

250 г помідорів чері

2 огірка

½ склянки замороженої малини

10 креветок

2 ст. л. соку лимона

4 ст. л. оливкової олії

2 ч. л. соєвого соусу

сіль, перець

Спосіб приготування:

Заздалегідь розморозити ягоди. Салатне листя порвати. Огірки нарізати кружечками, помідори розрізати на половинки. Лосось нарізати тонкими пластинами. Для соусу з’єднати оливкову олію з лимонним соком і соєвим соусом. Добре перемішати. Усі складові перекласти в глибоку миску. Заправити, посолити, поперчити і перемішати.

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Вітамінний салат з сиром дорблю

Складові:

300 г червоного винограду

100 г кураги

150 г сиру дорблю

60 г горіхів кеш’ю

1 пучок шпинату

оливкова олія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Горіхи обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору. Шпинат розібрати на листя, виноградини розрізати навпіл. Курагу і сир нарізати соломкою. Викласти всі інгредієнти у тарілку для подачі, посолити і поперчити. Збризнути оливковою олією і посипати горіхами.

Салат з тунцем і стручкової квасолею

Складові:

180 г тунця консервованого в олії

120 г зеленої стручкової квасолі

½ консервованої білої квасолі

30 г руколи

15 оливок без кісточок

10 помідорів черрі

2 яйця, зварених круто

4 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. винного оцту

сіль, перець

Спосіб приготування:

У зеленої квасолі обрізати кінчики, а самі стручки крупно порубати. Варити на пару протягом 5–7 хвилин. Відкинути на друшляк і дати стекти рідині. Яйця нарізати часточками. Помідори чері розрізати на половинки. Тунець вийняти з олії і розділити на шматочки. Для заправки змішати оливкову олію, винний оцет, сіль і перець. Злегка збити вінчиком. Всі компоненти для салату змішати в глибокій ємності і заправити.

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Салат із авокадо та куркою

Складові:

1 куряче філе

10 печериць

авокадо

1 пучок міксу салатного листя

10 помідорів чері

кунжут

бальзамічний оцет

сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити, злегка остудити і нарізати смужками. Гриби підсмажити на невеликій кількості оливкової олії до готовності. Остудити і розрізати на половинки. Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. М’якоть нарізати тонкими пластинами. Листя салату порвати. Всі інгредієнти викласти у салатник. Акуратно перемішати, посолити і поперчити. Посипати кунжутом і збризнути бальзамічним оцтом.

Освіжаючий салат із запеченим гарбузом

Складові:

1 пучок міксу салатного листя

500 г гарбуза

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. соку лимона

сіль, перець

Спосіб приготування:

Листя салату порвати. Гарбуз нарізати крупними шматочками, обернути в фольгу і запікати 10 хвилин при 180°С. Оливкову олію з’єднати з соком лимона. Посолити і поперчити. У салатнику змішати всі інгредієнти і заправити.

Салат з броколі, куркою і гранатом

Складові:

1 головка капусти броколі

1 куряче філе

1 пучок шпинату

1 гранат

3 ст. л. білого винного оцту

сіль, перець, приправи

Спосіб приготування:

Капусту броколі розібрати на суцвіття, відварити до готовності та довільно нарізати. Куряче філе натерти спеціями за смаком і запекти в духовці. Зерна граната очистити від шкірки. Шпинат розібрати на листя. Змішати підготовлені інгредієнти в салатнику. Посолити, поперчити і заправити винним оцтом.

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