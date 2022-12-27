Новорічні фільми 2022 для всієї родини: список найкращих фільмів

Новорічні фільми 2022 для всієї родини: список нових фільмів

Складно уявити зиму без казкових історій. Всі ми любимо дивитися фільми напередодні Нового року та Різдва. Сьогодні дуже важливо вміти відволікатися та приділяти час своєму психологічному стану. А легкі новорічні історії можуть стати у нагоді. Якщо ви задавалися питанням, що подивитися напередодні Нового року 2023, або які нові кінострічки вже вийшли, читайте наш матеріал STB.UA. Представляємо добірку 6 нових різдвяних та новорічних фільмів 2022, які ви точно ще не бачили.

Більше на тему: Найкращі новорічні мультики: рекомендації від Марини Боржемської

У дусі Різдва

Протягом кількох століть Духи Різдва ставили на шлях істинний шкідливих, злих та брехливих жителів планети. Марлі, Дух Справжнього Різдва, йде на пенсію і хоче завершити свою кар’єру якимось складним випадком. Його вибір падає на Клінта Бріггса — консультанта, який заробляє на життя тим, що знищує противників своїх клієнтів у медіа-просторі. Клінт вважається душею, для якої спокута неможлива, — від нього готові відмовитись усі, але тільки не Марлі. Герої пройдуть разом великий шлях, завдяки якому не тільки Клінт відкриває себе з нового боку, а й сам Марлі багато дізнається про себе.

Незабутнє Різдво

Американська різдвяна романтична комедія 2022 року з Ліндсі Лохан у головній ролі. Вона багата спадкоємиця, яка втрачає пам’ять внаслідок нещасного випадку на лижах та потрапляє на піклування вдівця та власника будинку на Різдво.

Санта-Клауси

Скотту Кельвіну скоро виповниться 65 років, і він, розуміючи, що не може бути Сантою вічно, вирушає на пошуки відповідної заміни, одночасно готуючи свою сім’ю до нових пригод, які на них чекають у житті на південь від полюса.

Різдво з тобою

Анжеліна Коста – відома поп-виконавиця. Молоде покоління поступово відсуває старих зірок на другий план. Багато хто переконаний, що кар’єра Анджеліни близька до свого завершення. Продюсери пропонують їй написати пісню, присвячену Різдву. Ось тільки вона не відповідає стилю виконавиці, до того ж до свята залишилося не так багато часу, а її ще треба написати. Тоді жінка вирішує вирушити до рідного містечка, сподіваючись, що саме це місце допоможе їй повернути натхнення.

На місці принцеси 3

Королева Маргарет позичила у Ватикані безцінну реліквію, Зірку Миру, для королівської різдвяної вечірки, яку вона планує разом зі своїм двійником та найкращою подругою, принцесою Стейсі. Коли Зірка зникає, вони просять допомоги у кузини Маргарет Фіони. Фіона відбуває покарання в монастирі за спробу видати себе за королеву, тому закликає на допомогу свого колишнього бойфренда та друга дитинства Пітера, який працював у Інтерполі.

Пригоди Тедді

На різдвяному ярмарку Маріанна помічає іграшку, що ожила, — плюшевого ведмежа Тедді. Це те, про що вона мріяла все життя! Проте ведмежа виграє інший: тепер Тедді та його новий найкращий друг, їжачок Болла, вирушать у новорічну подорож, повну пригод, щоб повернутися до дівчини.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.