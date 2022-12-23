Який макіяж зробити на Новий рік 2023: варіанти з фото

Макіяж на Новий рік 2023: варіанти вечірнього макіяжу

Якщо ви шукаєте ідеї для вечірнього новорічного макіяжу 2023 року, пропонуємо вам добірку фото з актуальними техніками та відтінками. Тренди випереджають час. Тож якщо здається, що варто зосередитися на яскравих кольорах, радимо відкласти таку палітру тіней куди подалі. Варіанти вечірнього макіяжу на Новий рік 2023 — дивіться в матеріалі STB.UA.

Новорічний макіяж завжди відрізнявся від повсякденного. Тому щороку ми радили звертати увагу на пігментовані, яскраві відтінки. Закликали не боятися експериментувати з блискучими тінями та стрілками, червоними помадами й золотистими хайлайтерами. Проте цього разу у моду повертається максимальна натуральність. Світові инфлюенсери намагаються прищепити любов всіх візажистів до лагідних, пастельних, спокійних відтінків. Тож і у питанні новорічного мейкапу у пріоритеті стане ефект «naturale».

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Макіяж у Новорічну ніч буде гармонійним та доречним, якщо ви зробите акценти на натуральних відтінках, таких як бронзовий, коричневий, бежевий тощо. Спробуйте змінити власне ставлення до природи макіяжу, підкресливши власні найгарніші риси обличчя: брови, скули, вії, губи.

Як підготувати своє обличчя до макіяжу?

Очистити обличчя тоніком або міцелярною водою;

Зробити зволожувальну маску на хвилин 15—20;

Нанести базу, яка збереже макіяж цілим і свіжим всю ніч.

Коли ви переконаєтесь, що ваше обличчя зволожене та готове до мейку, можна розпочати.

Відтінки для новорічного макіяжу 2023

Коричневий, бежевий, колір піска, бронза, оливковий, персиковий, пудровий, сірий.

Варіанти макіяжу на Новий рік 2023

Доречним концептом мейкапу на Новий рік буде спроба відтворити морозець на шкірі. Підрум’яньте щічки, а також кінчик носа. Промалюйте лялькові вії та підсвітіть блиском губи.

Сяюча шкіра — ще один секрет трендового макіяжу. Змішайте краплю хайлайтеру з тональною основою, аби досягти бажаного результату.

Стрілка ладна зробити з наших очей справжній погляд лисичок. Промалюйте тонку лінію на внутрішньому кутку ока, а зовні витягніть її до скроней.

Не забувайте і про контур губ. Зараз актуально виглядають коричневі зовнішні лінії у поєднанні з рожевою або персиковою помадою.

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Класика залишається класикою. Червона помада завжди виглядає доречно, якщо її вміло поєднати з легкими лініями на очах. Візьміть натуральні відтінки тіней, коричневий олівець та туш, аби лише підкреслити вроду очей і розріз погляду. Тоді мейкап не виглядатиме перенасичено на обличчі.

Підбірка гарних і трендових мейкапів на Новий рік 2023

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