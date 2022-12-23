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Fedoriv agency та Нова пошта впевнені, що завтра буде

23.12.2022

Є речі, в яких можна бути впевненими. Завтра зійде сонце. Завтра будуть нові перемоги. Завтра буде твоя посилка. Завтра буде! Стверджують Fedoriv agency в новій кампанії для Нової пошти. Попри все, Нова пошта стабільно забезпечує найшвидшу доставку по Україні, на наступний день. Тож завтра точно буде! І в прямому раціональному, і в переносному емоційному сенсах.

"Завтра буде": Нова пошта та Fedoriv agency впевнені "Завтра буде" | Добрі їсторії

«Ми впевнені, що надія є і має бути в усьому. Кожен з нас, українців, створює майбутнє вчинками сьогодні: ми чинимо опір, працюємо, захищаємо, допомагаємо, доставляємо. Ніщо не зупинить нас на шляху до створення нашого переможного завтра», — коментує маркетинг-директор Нової пошти Павло Даніман.

Знімав ролик бельгійський режисер — Бен Лакур. Із самого початку вторгнення він підтримував Україну, тож сприйняв за честь бути частиною проєкту та приїхати до Києва.

«Багато хто в мене питав типу „воу, ти їдеш в Україну“, а я казав „так, у мене тут друзі, й ми будемо знімати ролик“ (усміхається)… До того ж я повернувся додому більш людяним і сильним ніж будь-коли. Бо я зустрів справжніх героїв сьогодення в цьому божевільному світі. Ці погляди жінок і чоловіків, що я бачив, — вони прокидаються зранку та проживають цей день у пошуках щастя попри вкрай темні часи. Слава Україні!»

"Завтра буде": Нова пошта та Fedoriv agency впевнені "Завтра буде" | Добрі їсторії

36 годин знімали в перервах між тривогами. Андрій Латанський (Fedoriv agency): «Вони хотіли забрати наше майбутнє. Але попри всі перешкоди, ми продовжуємо воювати, працювати, волонтерити, створювати… Ми продовжуємо жити. Тож для нас Завтра точно буде! А з Новою поштою майбутнє приходить швидко і вчасно».

Настрій та ритм створює музика. Треком до ролика стала пісня «лісостеп» українського інді- й етногурту adm:t, фронтмен якого зараз у лавах ЗСУ виборює наше Завтра.

За два знімальні дні команда побувала в різних частинах Київської області — аж на 12 локаціях. Одна з них — Київський термінал. Там знімали, як посилка прямує автоматизованою стрічкою. Робота лінії не зупинялася через зйомки, нам просто надали ту частину, яка була вільною від сортування відправлень, — і виявилося, що це напрямок на Маріуполь. Вирішили, що це добрий знак. Завтра буде!

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