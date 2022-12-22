Офіційне відкриття ялинкового Казкового лісу в одному з ресторанів мережі Черноморка

Коли чарівна казка не йде до українців, українці… самі її створюють. Ще й інших закликають доєднуватись. Напередодні новорічних свят у мережі ресторанів Черноморка у Києві вирішили створити цілий ялинковий ліс, а кожен охочий бренд чи творча людина може нарядити зелену красуню в своєму авторському стилі. Проєкт створено ще й з благодійною метою. Серед ялинок можна відшукати кьюар-код та зробити донат до Фонду «Родина Україна», а кошти спрямовуються на реабілітацію дітей, що постраждали внаслідок військової агресії. У підсумку, кажуть в ресторані, у лісі має «вирости» півсотні ялиночок.