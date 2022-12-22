Салати на Новий рік 2023: топ-10 оригінальних рецептів

Новорічні салати: топ-10 рецептів

Новий рік у багатьох асоціюється не лише з мандаринами і подарунками, а й з улюбленими святковими салатами. Адже коли, якщо не в ніч з 31 грудня на 1 січня, без докорів сумління можна дозволити собі ситне «Олів’є» і строкатий «Гранатовий браслет»? Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» пропонують згадати більш класичні міжнародні рецепти і дізнатися кілька нових.

Салат «Гніздо глухаря»

Складові:

1/2 цибулини

2 огірка

1 пучок салатного листя

3 варені яєчні білки

500 г філе індички

4 картоплини

1 пучок кропу

3 варені перепелині яйця

соняшникова олія

майонез

сметана

сіль, перець

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно порубати. Огірки нарізати соломкою. Листя салату порвати. Білки яєць натерти на тертці. Філе індички відварити до готовності і розібрати на волокна. Картоплю нарізати тонкою соломкою і обсмажити у великій кількості соняшникової олії. Частину відкласти для прикраси готового салату. Усі інгредієнти змішати. Додати сіль і перець. Заправити майонезом і сметаною до смаку. Прикрасити картоплею і рубаним кропом.

Салат «Гранатовий браслет»

Складові:

300 г курячого філе

1 цибулина

4 картоплини

1 буряк

50 г волоських горіхів

1 великий гранат

майонез

сіль

Спосіб приготування:

Філе відварити в підсоленій воді до готовності та розібрати на волокна. Окремо відварити картоплю і буряк, а потім натерти овочі на дрібній тертці. Цибулю дрібно порубати і обсмажити в невеликій кількості рослинного масла до золотистого кольору. Додати куряче філе і також злегка обсмажити. Горіхи порубати ножем і змішати з буряком. Гранат почистити і розібрати на зерна. Перш ніж збирати салат, у центр тарілки поставити склянку. По колу, промащуючи кожен шар майонезом, викласти терту картоплю, буряк з горіхами, куряче філе з цибулею. Останній шар – знову буряк з горіхами. Також промазати майонезом, а зверху викласти зерна граната. Прибрати склянку і покласти салат в холодильник на

1–2 г.

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Салат з авокадо і лососем

Складові:

200 г слабосоленої сьомги

½ склянки рису

1 авокадо

100 г вершкового сиру (наприклад, «Філадельфія»)

100 г твердого сиру

2 ст. л. лимонного соку

2–3 гілочки кропу

сіль, перець

Спосіб приготування:

Рис відварити до готовності та остудити. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і очистити від шкірки. М’якоть нарізати кубиками і збризнути соком лимона. Такими ж кубиками нарізати філе сьомги. Для соусу кріп дрібно порубати і з’єднати з вершковим сиром. Додати сіль, перець і перемішати. Зібрати салат, викладаючи шарами: сьомга, рис, авокадо, соус, сьомга. Зверху присипати тертим твердим сиром і прикрасити за смаком.

Салат «Принцеса»

Складові:

1 банка натуральної консерви лосося

½ банки консервованої кукурудзи

1 цибулина

5 яєць

150 г твердого сиру

2 яблука

2 ст. л. соку лимона

майонез

сіль, перець

Спосіб приготування:

Консервований лосось відкрити і злити зайву рідину. Рибу розім’яти виделкою. Яйця зварити круто. Злегка остудити, почистити і відокремити жовтки від білків. Жовтки розім’яти виделкою, білки натерти на тертці. Також натерти на тертці сир. Цибулю дрібно порубати. Яблука очистити від шкірки, натерти на тертці та збризнути лимонним соком. Збираємо салат. Викладаємо шарами: лосось, цибулю, жовтки, майонез, яблука, сир, майонез, кукурудза, яєчні білки, майонез. Готовий салат прикрасити слабосоленою фореллю, зеленню і майонезом.

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Вегетаріанський салат з руколою і фруктами

Складові:

1 пучок руколи

300 г червоного винограду

3 мандарина

1 гранат

100 г волоських горіхів

2 ст. л. червоного винного оцту

2 ч. л. гірчиці

оливкова олія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Руколу розібрати на листя. Виноград нарізати на половинки. Мандарини очистити від шкірки, видалити жорсткі волокна і розібрати на дольки. Розрізати вздовж тонкими пластинами. Гранат очистити від шкірки, зерна відокремити. Волоські горіхи крупно нарізати. Для заправки з’єднати винний оцет, гірчицю, сіль, перець і оливкову олію. Ретельно перемішати. Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.

Салат з буряком і курячою печінкою

Складові:

400 г курячої печінки

3–4 яйця

3 солоні огірки

2 буряка

2 моркви

1 цибулина

майонез

сіль, перець

Спосіб приготування:

Буряк і моркву відварити до готовності, очистити, а потім натерти на крупній тертці. Окремо відварити круто яйця і також натерти. Печінку відварити до готовності і нарізати соломкою. Цибулю нарізати дрібними кубиками. Огірки нарізати соломкою. Зібрати салат. Викласти інгредієнти шарами, кожен промащуючи майонезом, в такому порядку: печінка, половина буряка, цибуля, морква, огірки, яйця, друга половина буряка. За бажанням прикрасити тертим сиром, кропом і гранатом.

Салат з крабовими паличками і сухариками

Складові:

1 банка консервованої кукурудзи

300 г крабових паличок

3 помідори

200 г твердого сиру

2–3 скибочки батона

2 зубчики часнику

рослинна олія

майонез

сіль, перець

Спосіб приготування:

Банку з кукурудзою відкрити і злити воду. Помідори нарізати кубиками і змішати з дрібно рубаним часником. Крабові палички нарізати кубиками. Сир натерти на тертці. Хліб також нарізати кубиками, злегка змастити олією і підсушити в духовці. Зібрати салату порційних ємностях. Викласти шарами: помідори, майонез, кукурудза, крабові палички, майонез, сир, сухарики.

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Салат «Нісуаз»

Складові:

1 пучок листового салату

1 банка тунця у власному соку

300 г червонокачанної капусти

10 помідорів чері

3 яйця

1 цибулина

3 пера зеленої цибулі

оливкова олія

сіль, перець

Спосіб приготування:

Консервований тунець відкрити і злити рідину. Розім’яти виделкою. Листя салату порвати. Капусту нашаткувати. Помідори чері розрізати на половинки. Цибулю дрібно порубати. Яйця відварити, почистити і крупно нарізати. Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити і заправити оливковою олією.

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