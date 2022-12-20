Днями у центрі Києва відкрився ресторан із південним концептом «Biarritz» від Enjoy Group

Підтримувати моральний дух своїх, нічого не боятись – саме з такими настроями у Києві днями відкрився ресторан із південним концептом «Біарітз», який входить до мережі Інджой груп. Святкувань, звісно ж, не влаштовували, кажуть, все – після перемоги. А тепер головне – робити максимум для підтримки економіки, для створення робочих місць і формувати умови, щоб хоч на якийсь час гості змогли відчути своє довоєнне життя. Власники кажуть: відкривати новий заклад було не страшно, а навпаки почесно, бо це говорить про впевненість у власних силах. Але, звісно ж зараз потрібно вміти бути гнучкішим в обставинах, що склалися.