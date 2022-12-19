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Символ 2023: яка тварина стане символом року?

19.12.2022

Українці, як ніколи, чекають на Новий рік 2023! Рік Тигра, що минає, став дуже складним для всіх нас. Тож переповнені вірою у перемогу та світле майбутнє, покладаємо надії на зміни на краще! Яка тварина буде символом 2023 і що принесе всім нам? Читайте, 2023 рік якої тварини і чого від неї чекати — у матеріалі STB.UA.

Символ 2023 року: яка тварина стане символом року

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Символ 2023 року

Астрологи відзначають, що Кролик подарує нам гармонію та добробут. Самі Кролики дуже тихі, скромні та чуйні, відрізняються приємним характером і можуть легко налаштувати інших до себе.

Сила Інь по суті Кролика відповідає за турботу та спокій, сімейне вогнище та затишок. Отже, ми можемо сподіватися на добрий і спокійний рік.

Символ 2023 року: яка тварина стане символом року

Кольори 2023 року Кролика

Символом 2023 є Чорний Водяний Кролик, тому можна сміливо користуватися різними кольоровими гамами і поєднаннями. Астрологи віддають перевагу таким кольорам:

  • Рожевий — колір ніжності та гармонії;
  • Фіолетовий — колір умиротворення;
  • Блакитний — колір свободи та легкості;
  • Синій — любитель води, нескінченності та свіжості;
  • Червоний — колір пристрасті та палкого кохання.

Символ 2023 року: яка тварина стане символом року

Що принесе Новий рік 2023 Кролика

У наступному році ми чекаємо на зміни, як ніколи раніше. Новий рік 2023 Кролика обіцяє нам принести багато успіху. Саму тварину вважають найщасливішою у східному календарі.

Кролики – сімейні. Відповідно, в сім’ях пануватиме добробут та атмосфера спокою. Ті, хто в пошуках кохання, зустрінуть свою долю. Головне – відкривати серце новим людям та довіряти долі.

Стихія року – вода. Отже конфлікти вирішуватимуться спокійно і швидко. Цей рік також навчить різких людей домовлятися.

Ті, хто народився в рік Кролика, можуть очікувати на доленосні зустрічі, нові можливості та великий успіх у кар’єрі.

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