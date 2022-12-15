Дієтичні рецепти салатів на Новий рік: топ-10

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Дієтичні салати на Новий рік: топ-10 рецептів від учасників «МастерШеф»

15.12.2022

Новорічний стіл важко уявити без традиційного олів’є. Однак багато салатів досить калорійні і точно суперечать обіцянкам почати вести більш здоровий спосіб життя з 1-го січня. Не варто турбуватися! Ми вже розповідали про дієтичний рецепт олів’є, а замість магазинного можна зробити домашній майонез. Рецепти дієтичних салатів на Новий рік від учасників «МастерШеф» — читайте в матеріалі

Легкий «Гавайський» салат

Диетические рецепты салатов на новый год: топ-10 - фото

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Складові:

  • ½ пучка листового салату
  • 1 куряче філе
  • 2 ст. л. рубаних волоських горіхів
  • 300 г свіжого або консервованого ананаса
  • легкий майонез або нежирна сметана
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Філе відварити в киплячій підсоленій воді до готовності.
  2. Охололе куряче філе і ананас нарізати кубиками. Листя салату порвати.
  3. Змішати всі складові у салатнику. Заправити легким майонезом або сметаною до смаку.

«Грецький» салат з курячою грудкою

Fresh salad with tuna, tomatoes and cucumbers

Складові:

  • 1 куряче філе
  • ½ пучка салату айсберг
  • 1 огірок
  • 6 помідорів черрі
  • 200 г сиру фета
  • 50 г оливок
  • 2 ч. л. рослинної олії
  • оливкова олія
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе змастити маслом, спеціями і загорнути у фольгу. Запікати 20 хвилин при 180°С. Дістати з духовки, дати злегка охолонути і нарізати невеликими шматочками.
  2. Салат крупно порвати. Огірки нарізати кружечками, помідори нарізати на четвертинки. Сир фета нарізати кубиками.
  3. У салатнику змішати підготовлені інгредієнти. Додати оливки і заправити за смаком.

Салат з червоної капусти з буряком і фруктами

диетические новогодние салаты - фото

Складові:

  • ½ качана червоної капусти
  • 1 буряк
  • 1 яблуко
  • 1 апельсин
  • 2 ст. л. рубаних волоських горіхів
  • 3–4 ст. л. оливкової олії
  • сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

  1. Буряк відварити до готовності, почистити і нарізати кубиками.
  2. Яблуко нарізати невеликими шматочками. Із апельсина зняти цедру, м’якоть почистити і нарізати шматочками. Капусту нашаткувати.
  3. У салатнику змішати буряк, яблуко, апельсин, цедру, капусту і горіхи. Приправити до смаку і перемішати. Додати оливкову олію і ще раз добре перемішати. За бажанням можна додати 1 ст. л. меду.

Дієтичний «Цезар» із креветками

диетические рецепты салатов на новый год - фото

Складові:

  • 1 пучок салату романо
  • ½ пучка салату радичіо
  • 30 г твердого сиру низької жирності (20–25%)
  • 20 креветок
  • 2 підсмажені грінки із цільнозернового хліба
  • рослинна олія
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Креветки відварити до готовності у підсоленій воді й очистити.
  2. Грінки нарізати кубиками. За бажанням можна замінити їх пшеничними або рисовими хлібцями.
  3. Помідори нарізати невеликими скибочками. Листя салату порвати.
  4. У салатник викласти зелень, помідори, креветки і грінки. Посипати тертим сиром. Заправити олією за смаком.

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Салат із слабосоленим лососем та ягодами

диетические рецепты салатов на новый год - фото

Складові:

  • 1 пучок міксу салатного листя
  • 150–200 г слабосоленого лосося
  • 250 г помідорів чері
  • 2 огірка
  • ½ склянки замороженої малини
  • 10 креветок
  • 2 ст. л. соку лимона
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 2 ч. л. соєвого соусу
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь розморозити ягоди.
  2. Салатне листя порвати. Огірки нарізати кружечками, помідори розрізати на половинки. Лосось нарізати тонкими пластинами.
  3. Для соусу з’єднати оливкову олію з лимонним соком і соєвим соусом. Добре перемішати.
  4. Усі складові перекласти в глибоку миску. Заправити, посолити, поперчити і перемішати.

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Вітамінний салат з сиром дорблю

диетические салаты 2017 - фото

Складові:

  • 300 г червоного винограду
  • 100 г кураги
  • 150 г сиру дорблю
  • 60 г горіхів кеш’ю
  • 1 пучок шпинату
  • оливкова олія
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Горіхи обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору.
  2. Шпинат розібрати на листя, виноградини розрізати навпіл. Курагу і сир нарізати соломкою.
  3. Викласти всі інгредієнти у тарілку для подачі, посолити і поперчити. Збризнути оливковою олією і посипати горіхами.

Салат з тунцем і стручкової квасолею

Fresh Tuna Green Bean salad with eggs, tomatoes, beans, olives on white plate. concept healthy food

Складові:

  • 180 г тунця консервованого в олії
  • 120 г зеленої стручкової квасолі
  • ½ консервованої білої квасолі
  • 30 г руколи
  • 15 оливок без кісточок
  • 10 помідорів черрі
  • 2 яйця, зварених круто
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. винного оцту
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. У зеленої квасолі обрізати кінчики, а самі стручки крупно порубати. Варити на пару протягом 5–7 хвилин. Відкинути на друшляк і дати стекти рідині.
  2. Яйця нарізати часточками. Помідори чері розрізати на половинки. Тунець вийняти з олії і розділити на шматочки.
  3. Для заправки змішати оливкову олію, винний оцет, сіль і перець. Злегка збити вінчиком.
  4. Всі компоненти для салату змішати в глибокій ємності і заправити.

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Салат із авокадо та куркою

Chicken salad with avocado

Складові:

  • 1 куряче філе
  • 10 печериць
  • авокадо
  • 1 пучок міксу салатного листя
  • 10 помідорів чері
  • кунжут
  • бальзамічний оцет
  • сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе відварити, злегка остудити і нарізати смужками.
  2. Гриби підсмажити на невеликій кількості оливкової олії до готовності. Остудити і розрізати на половинки.
  3. Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. М’якоть нарізати тонкими пластинами. Листя салату порвати.
  4. Всі інгредієнти викласти у салатник. Акуратно перемішати, посолити і поперчити. Посипати кунжутом і збризнути бальзамічним оцтом.

Освіжаючий салат із запеченим гарбузом

Fall salad with greens, arugula, flax seeds and roasted squash

Складові:

  • 1 пучок міксу салатного листя
  • 500 г гарбуза
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. соку лимона
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Листя салату порвати.
  2. Гарбуз нарізати крупними шматочками, обернути в фольгу і запікати 10 хвилин при 180°С.
  3. Оливкову олію з’єднати з соком лимона. Посолити і поперчити.
  4. У салатнику змішати всі інгредієнти і заправити.

Салат з броколі, куркою і гранатом

Vegetable green salad with chicken and pomegranate

Складові:

  • 1 головка капусти броколі
  • 1 куряче філе
  • 1 пучок шпинату
  • 1 гранат
  • 3 ст. л. білого винного оцту
  • сіль, перець, приправи

Спосіб приготування:

  1. Капусту броколі розібрати на суцвіття, відварити до готовності та довільно нарізати.
  2. Куряче філе натерти спеціями за смаком і запекти в духовці.
  3. Зерна граната очистити від шкірки. Шпинат розібрати на листя.
  4. Змішати підготовлені інгредієнти в салатнику. Посолити, поперчити і заправити винним оцтом.

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