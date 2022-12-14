Вихідні на Новий рік та Різдво 2023 в Україні: чи будуть вихідні для українців

Вихідні на Новий рік та Різдво 2023: скільки відпочиватимуть українці

Новий рік завжди обіцяє зміни і дає надію на дива. Однак крім цього, ми всі чекаємо на новорічні вихідні. Українцям цікаво, чи зможуть вони відпочити. Скільки буде вихідних на Новий рік та Різдво 2023 — читайте у матеріалі STB.UA.

Цього року Різдво західного обряду (25 грудня) припадає на неділю, як і Новий рік (1 січня 2023 року). Різдво східного обряду (7 січня) буде у суботу.

Відповідно, ці дні вже є вихідними. Згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки у свята, тобто, 26 грудня, 2 та 9 січня мали бути додатковими вихідними днями.

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Однак через дію військового стану в Україні призупинено норму Кодексу законів про працю України, згідно з якою у разі, коли офіційне свято припадає на вихідний день, відбувається автоматичне перенесення вихідного на наступний будній. Тож цьогоріч офіційного додаткового вихідного не буде.

Це стосується роботи державних установ. А ось керівники приватних компаній встановлюватимуть графік роботи персоналу самостійно.

Скільки всього вихідних на Новий рік та Різдво 2023

25 грудня (неділя);

1 січня (неділя);

7 січня (субота).

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