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Англійська онлайн: найкращі сайти для вивчення англійської граматики

14.12.2022

Сучасний інтернет – це мільйони сайтів, створених не тільки для розваги, обміну інформацією та покупками. За бажання в Мережі можна знайти ресурси для корисного проведення часу. Наприклад, вивчення англійської мови. Ділимося з вами найкращими сайтами, на яких ви зможете легко та швидко вивчити англійську граматику. Докладніше – у матеріалі STB.UA.

Англійська онлайн: найкращі сайти для вивчення англійської граматики

Пропонуємо до вашої уваги кілька популярних ресурсів, які допоможуть розібратися зі складностями англійської граматики, розширити особистий словниковий запас, а також навчить правильно вимовляти чужу лексику.

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BistroEnglish.com

Один із найкращих сайтів для вивчення англійської граматики – це BistroEnglish.com. Ресурс створений кваліфікованим педагогом та складається з величезної добірки уроків у формат відео. Учнями сайту за весь час стали мільйони людей, у ресурсу тисячі позитивних відгуків.

Ресурс розрахований на різну аудиторію, зі своїми цілями та початковим рівнем володіння мовою. Ви можете знайти уроки як у специфічних категоріях, наприклад, для вивчення ділової лексики, так і загальноосвітні уроки для дітей та дорослих. На сайті є заняття для людей з нульовим рівнем володіння англійською мовою та для тих, хто вже добре знає мову, але хоче вдосконалювати свої знання.

Англійська онлайн: найкращі сайти для вивчення англійської граматики

Cambridge English

Ще один сайт, який можна зберегти в закладки, – це ресурс, створений викладачами однойменного університету – Cambridge English. На сторінках сайту є різноманітні вправи та завдання як для підготовлених учнів, так і тих, хто робить перші кроки в освоєнні англійської граматики.

Недоліків сервісу можна вважати тільки те, що він спочатку доступний тільки англійською мовою, і його творці припускають, що ви вже знаєте англійську на мінімальному рівні.

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Англійська онлайн: найкращі сайти для вивчення англійської граматики

BBC

Є свій ресурс для вивчення британської англійської та всесвітньо популярної мережі телемовлення BBC. Як і у випадку з попереднім ресурсом, цей сайт підходить для тих, хто вже знає англійську мову на мінімальному або навіть середньому рівні і хоче покращити свої знання в граматиці та лексиці. Акцент на сайті робиться, у тому числі, на публікації корисних загальноосвітніх матеріалів та на правильному застосуванні лексики.

Якщо ви тільки починаєте вивчати англійську або хочете вивчати її в комфортних та зрозумілих умовах, рекомендуємо відвідати перший ресурс з нашого списку. Після того, як ви освоїте початковий рівень, ви зможете поєднувати відео-уроки на першому сайті з додатковими матеріалами від BBC та Кембриджського університету.

Англійська онлайн: найкращі сайти для вивчення англійської граматики

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