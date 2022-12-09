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ТРЦ Gulliver запрошує на мультимедійне шоу для всієї родини «Україна всесвіту»

09.12.2022

Сила і стійкість, мудрість і сердечність, та й взагалі певна космічність – незвичні ракурси на головні риси українців об’єдналися у мультимедійному шоу, що цими днями презентували у столичному ТРЦ Гуллівер. Тут кажуть, перші два тижні зробили вільний вхід – лише за попередньою реєстрацією – щоб якомога більше охочих долучилось. Завдяки сучасним технологіям – проєкції 360, кінетичним інсталяціям і звуковим ефектам, глядачі поринають у космічний і символічний світ, у якому історія України відкривається по-новому. Також тут відкрили й виставку, що присвятили проєкту, з ярмарком та майстер-класами по вихідних, розповідають у ТРЦ Гуллівер

Video: ТРЦ Gulliver запрошує на мультимедійне шоу для всієї родини «Україна всесвіту»


У столичному ТРЦ Гуллівер об’єдналися незвичні ракурси на головні риси українців у мультимедійному шоу

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