ТРЦ Gulliver запрошує на мультимедійне шоу для всієї родини «Україна всесвіту»

Сила і стійкість, мудрість і сердечність, та й взагалі певна космічність – незвичні ракурси на головні риси українців об’єдналися у мультимедійному шоу, що цими днями презентували у столичному ТРЦ Гуллівер. Тут кажуть, перші два тижні зробили вільний вхід – лише за попередньою реєстрацією – щоб якомога більше охочих долучилось. Завдяки сучасним технологіям – проєкції 360, кінетичним інсталяціям і звуковим ефектам, глядачі поринають у космічний і символічний світ, у якому історія України відкривається по-новому. Також тут відкрили й виставку, що присвятили проєкту, з ярмарком та майстер-класами по вихідних, розповідають у ТРЦ Гуллівер