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Відзнака Гуманітарним силам України від Нової пошти

08.12.2022

До Міжнародного дня волонтера у Києві вручили спеціальні відзнаки 30-м системним та ефективним благодійним фондам, які допомагають країні у найвідповідальніший час в її історії.  Від великих фондів, наприклад БФ “Повернись живим”, БФ Сергія Притули, БФ “Життєлюб” до регіональних, які допомагають захисникам і захисницям, дітям та людям поважного віку. Їх оберали на основі бази даних проекту  «Гуманітарної пошти України» від Нова пошта. А також відзнаки вручили волонтерам, яких номінували самі українці на сайті проєкту.

Video: Відзнака Гуманітарним силам України від Нової пошти


До Міжнародного дня волонтера у Києві вручили спеціальні відзнаки 30-м системним та ефективним благодійним фондам

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