Рецепт тірамісу від Лізи Глинської

Рецепт тірамісу від Лізи Глінської

Тірамісу – воістину повітряний десерт. З італійської його назва перекладатися як «піднеси мене до небес». Побувати на сьомому небі і побалувати себе найніжнішим десертом зможе кожна господиня, знаючи усі тонокощі приготування. Покроковий рецепт тірамісу від екс-судді«МастерШеф» Лізи Глінської читайте в матеріалі.

Інгредієнти для савоярді (бісквіт «дамські пальчики»):

яйця – 2 шт.

цукор – 2 ст. л.

борошно – 50 г

цукрова пудра – 50 г

Приготування савоярді:

Збиваємо білки до утворення піни, додаємо цукор і продовжуємо збивати до стійких піків. Збиваємо жовтки і цукром до густої маси – освіти малюнка. Вмішуємо жовтки в білки, делікатно, лопаткою. Потім через дрібне сито додаємо борошно. Вимішуємо масу обережно, за допомогою лопатки, щоб зберегти легкість. За допомогою круглої насадки відкидають на деко смужки бісквіта, присипаємо тонким шаром цукрової пудри. Через кілька хвилин ще раз присипаємо цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 170⁰, 18-20 хвилин.

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Інгредієнти для кавового крему:

жовток – 4-х яєць

цукор – 120 г

вода – 60 мл

желатин – 4 г + 20 мл води (кімнатної температури)

вершки (33% жирності) – 200 мл

маскарпоне – 200 г

розчинна кава – 4 г (зерна) + 2 ст. л. окропу

Приготування кавового крему:

З води і цукру варимо сироп 116⁰. Вливаємо його під збивати жовтки, продовжуємо збивати. Додаємо замочений, набряклий і розбещений в мікрохвильовці желатин, потім кави, маскарпоне. Вимішуємо до однорідності. Збиваємо вершки до стійких піків і змішуємо з основною масою.

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Інгредієнти для сиропу для просочення:

вода – 200 мл

цукор – 130 г

4 гр розчинна кава – 4 г(зерна)

чорний ром – 30 мл

Приготування сиропу для просочення:

З’єднуємо всі інгредієнти, кип’ятимо 2-3 хвилини. Даємо час сиропу, охолодитися.

Смачного!

Джерело: Instagram – lizaglinskaya

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