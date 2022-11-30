Темні вечори, кураторські екскурсії, барокова музика та інтерактиви для дітей і дорослих: що буде на виставці «Світ Сковороди» в «Українському Домі»?

З нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти разом із комунікаційною агенцією Postmen та Національним центром «Український Дім» відкривають національний мистецький проєкт «Світ Сковороди».

З 4 по 11 грудня 2022 року виставка відкрита для всіх охочих.

Унікальні рішення експозиції дозволять мандрувати стежками, занурюючись у ідеї Сковороди, Україну та світ XVIII століття.

Тур Сковородинівкою, барокова музика і цінні артефакти

Завдяки новаторському формату 3D-туру відвідувачі зможуть прогулятися пам’ятними місцями самого письменника, поглянути на село Сковородинівку до влучання російських ракет і після. А також побачити вцілілу статую Сковороди зі зруйнованого національного музею в Сковородинівці — символ незламності та непохитності українського національного духу.

На виставці будуть представлені цінні артефакти того часу: рукописи, автографи, першодруки, списки, графіка та малюнки самого Григорія Савича, ексклюзивно надані Інститутом літератури. Простір також буде наповнений ключовими символами з творчості Сковороди і його портретами — від єдиного прижиттєвого до сьогоднішніх.

Супроводжувати кожного відвідувача протягом усієї виставки буде барокова музика, виступи Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського та музикантів, що гратимуть на старосвітській бандурі мікс реконструйованої музики XVIII століття та сучасних професійних аранжувань.

Лекції, «Радіо Культура» та кураторські екскурсії

З 4 по 11 грудня буде розгорнута сцена діалогів «Буквар миру». Григорій Савич часто вдавався саме до цього жанру філософування. Тому протягом усієї виставки літературознавці, музикознавці, історики, філософи, музиканти разом із Євгенієм Стасіневичем у ролі модератора обговорюватимуть творчість, життя і спадок Сковороди.

В рамках партнерства із Суспільним мовленням на виставці працюватиме студія Радіо Культура, ведучі якого запросять до розмов не тільки авторитетних дослідників Григорія Сковороди, але й відомих українців та українок, які лише відкривають для себе цю постать.

В різних локаціях виставки також можна буде послухати спецпроєкти Радіо Культура, підготовлені спеціально до 300-річчя Сковороди, наприклад, озвучені класичні байки філософа, радіодраму на основі його листування з учнем Ковалинським, а також радіодокументальний серіал “Що є свобода?”, голосами якого стали Сергій Жадан та Ада Роговцева.

Особливістю виставки також стануть унікальні темні вечори, під час яких проходитимуть ексклюзивні кураторські екскурсії за попереднім записом. Літературний критик Євгеній Стасіневич особисто проведе кожного у світ Сковороди, а щоб побачити головне, треба пролити на нього світло власного ліхтарика…

Інтерактив

Інтерактивні елементи залучать відвідувачів до гри-тесту на планшетах. Її можна буде пройти після ознайомлення з усією експозицією та отримати приємний подарунок за успішне проходження тесту.

Додатковою розвагою як для дітей, так і для дорослих стануть майстер-класи зі створення коміксів за допомогою штампів. Кожен охочий зможе створити свій комікс, присвячений життю Сковороди, та проілюструвати власне бачення Савича після відвідування експозиції. Допомагатимуть кожному художники Олександра Корешкова та Дар’я Байрамова, які й самі спеціально для експозиції створили два комікси.

Сайт

Детальна інформація про виставку тепер буде з’являтися і на офіційному інтерактивному сайті: https://skovoroda300.org/. Відтепер кожен зможе стежити за актуальною інформацією про подію: відкриття, експонати, графік кураторських екскурсій, сцени діалогів та виступів музикантів.

На сайті також представлено ювілейний брендинг і digital brand kit, розроблені агенцією Postmen, які кожен охочий може завантажити за лінком: http://bit.ly/skovoroda300 і вільно використовувати.

Video: Темні вечори, кураторські екскурсії, барокова музика та інтерактиви для дітей і дорослих: що буде на виставці «Світ Сковороди» в «Українському Домі»? Темні вечори, кураторські екскурсії, барокова музика та інтерактиви для дітей і дорослих: що буде на виставці «Світ Сковороди» в «Українському Домі»?

Запрошуємо вас разом поринути у світ Сковороди!

Просимо звернути увагу, що під час проведення культурних подій діють усі заходи безпеки. Під час повітряної тривоги відвідувачі виставки можуть спуститись у підвальне приміщення «Українського Дому» або скористатися найближчим бомбосховищем за його межами.

Медіапідтримка події – Starlight Media.

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