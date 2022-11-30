Борщ: рецепт від Володимира Ярославського
30.11.2022
Давно хотіли приготувати смачний і поживний борщ, але ніколи не вистачало на нього часу? Секрет приготування справжнього українського борщу нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- 3―4 картоплини
- 50 г моркви
- 80 г цибулі ріпчастої
- 20 г селери (краще стебло)
- 20 г болгарського перцю
- Олія
- Сіль
- 250 г столового буряку
- 320 г томатів у власному соці
- 7 г оцту яблучного
- 20 г цукру
- 1800 мл бульйону курячого (або іншого)
- 100 г капусти
- 3 зубки часнику
- 3―4 ст. л. вареної квасолі
- Зелень (петрушка, кріп, цибуля)
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо заздалегідь. Решту овочів нарізаємо соломкою.
- Обсмажуємо на середньому вогні моркву, потім додаємо цибулю, смажимо, майже висушуємо. Додаємо селеру та болгарський перець і ще обсмажуємо, трохи підсолюємо.
- На гарячу сковороду з олією кидаємо буряк, нарізаний соломкою, швидко обсмажуємо ― робимо майже «стир-фрай», додаємо оцет і томати. Тушкуємо на повільному вогні до майже м’якого буряка, трохи присолюємо і додаємо цукор. За необхідності в процесі готування додаємо води.
- Нагріваємо бульйон, додаємо товчений перець, лавровий листок і за бажання гострий перець. Вкидаємо засмажку з моркви, доводимо до кипіння. Відтак вкидаємо буряк, розмішуємо. Поки закипає, додаємо капусту, нарізану дуже дрібною напівсоломкою.
- Якщо потрібно, додаємо солі й цукру. Знімаємо з вогню і вкидаємо дрібно нарізаний часник.
- Уже в готовий борщ вкидаємо відварену картоплю, нарізану брусочками, і квасолю. Можна ще додати чорнослив.
- Подаємо з зеленню.
Смачного!
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