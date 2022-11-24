Як оформити допомогу переселенця від ООН і виплати

З 24 лютого 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Майже 8 мільйонів вважаються внутрішньо переміщеними, ще приблизно 4 мільйони залишили Україну. ООН домовилася із Мінсоцполітики України про особливу допомогу внутрішньо переміщеним особам, які тікають від війни в Україні. Хто і в якому обсязі зможе отримати допомогу від ООН ― читайте в матеріалі.

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Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, та Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, підписали Меморандум, спрямований на поліпшення процесу отримання допомоги переселенцям із України.

Мінсоцполітики та ООН проводять багатоцільову грошову програму, яка узгоджена з програмами соціальної допомоги уряду й Мінсоцполітики та доповнює їх. Вона діє в усіх областях, які приймають велику кількість переміщених осіб.

З 31 березня ООН спільно з Укрпоштою розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 гривень. На першому етапі таку допомогу отримують 360 тисяч внутрішніх переселенців.

Для допомоги ООН та партнерські організації збирали і продовжують збирати дані про переселенців. Збір даних здійснюють співробітники партнерських організацій УВКБ ООН: Міжнародний фонд охорони здоров’я та довкілля «Регіон Карпат» NEEKA, ГО «Неємія», ГО «Крим СОС» та БФ «Право на Захист». Він передбачає збір даних про кожного члена родини, які приїхали разом з вами, включаючи родичів (бабусю/дідуся тощо).

Допомога від ООН ― які дані необхідно надати

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом.

Місце і дата народження, номер телефону та ін.

Ідентифікаційний номер (необхідний для виплати допомоги).

Свідоцтво про народження дітей.

Номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги).

Уся надана інформація є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу деяких даних постачальнику фінансових послуг з метою отримання фінансової допомоги.

Хто має право на допомогу ООН переселенцям

Допомога ООН для внутрішньо переміщених осіб покриває жителів таких областей України:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Закарпатська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Івано-Франківська області.

Пріоритетом для надання додаткової підтримки пропонується визначити внутрішньо переміщених осіб із числа тих, які одержують пенсію у розмірі до 3 тис. грн.

Який розмір допомоги переселенцям від ООН та спосіб отримання

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, прогнозованого на квітень 2022 року, і становить 2220 грн на кожного члена родини. Допомога виплачується щомісяця протягом трьох місяців із розрахунку на кількість людей у родині.

Її можна отримати у відділеннях Укрпошти в усіх регіонах України, а у перспективі скористатися банківським переказом. Запис до програми грошової допомоги вже розпочався у Львові, Ужгороді та Мукачеві.

Для отримання допомоги внутрішньо переміщеній особі необхідно буде прийти до відділення Укрпошти і надати документ, що посвідчує особу.

Через деякий час виплата допомоги може бути шляхом переказу на особистий банківський рахунок, номер картки якого треба вказати під час спілкування переселенців із представниками УВКБ ООН та партнерами.

Допомога переселенцям від ООН ― де записатися

Уже майже місяць адреси діють у Львові, Мукачеві та Ужгороді:

Львів, вул. Трускавецька, 2-Б (з 9:00 до 18:00).

Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00, вихідний ― субота).

Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоці, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Ужгород, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики, пл. Ш. Петефі, 24 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

Щоб уточнити, де ще відкрилися представництва, можна телефонувати на гарячу лінію: 0 800 307 711 або 0 800 309 110.

Хто не отримає допомоги переселенцям від ООН

Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агенції.

Куди можна звернутися із запитаннями та скаргами

Якщо у вас виникли запитання щодо допомоги УВКБ ООН або у вас є відгук, пропозиція чи скарга щодо роботи УВКБ ООН та/або його партнерського персоналу, ви можете зателефонувати на гарячу лінію УВКБ ООН: 0800307711.

Уся допомога, яку надає УВКБ ООН або його партнери, є безкоштовною.

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