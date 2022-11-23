«Цінності під час війни» — тема Шостого Українського Жіночого Конгресу, який відбудеться 28 листопада у Києві

Розпочнеться Конгрес о 9:30. Захід буде присвячений викликам, які постають перед жінками під час війни, та тим цінностям, з якими українська та світова спільнота ці виклики долає.

Більш ніж 50 спікерів і спікерок візьмуть участь у 4 дискусійних панелях та 4 спеціальних подіях.

Серед спікерок й спікерів Шостого Українського Жіночого Конгресу: Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова, народна депутатка України Олена Шуляк, Уповноважений з питань державної мови Тарас Кремінь, головний лікар Центру психологічного здоров’я та реабілітації ветеранів “Лісова поляна” МОЗ України Ксенія Возніцина, Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, Виконавча директорка Інституту з проблем жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету Мелані Вервір, адвокатка, Голова асоціації жінок-юристок «ЮрФем» Христина Кіт, засновниця ініціативи SavED Анна Новосад, Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, Голова правління Громадської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська, Голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук та інші.

Перша дискусія «Лідерство українських жінок під час війни» — дасть можливість поговорити про те, як гарантувати участь жінок у процесах прийняття рішень під час війни та у процесі відбудови України – як у внутрішньополітичних процесах на національному та місцевому рівнях, так і в адвокації та міжнародній дипломатії.

«Участь жінок в економічних та соціальних процесах під час війни» — друга дискусійна панель, яка актуалізує питання, яким чином розвивати економіку під час та після війни і як гарантувати дієву участь жінок в економічному розвитку країни.

Спеціальна панель «Досвід жіночого руху Польщі» у партнерстві з Польським Конгресом Жінок присвячена унікальному досвіду боротьби за права та рівні можливості для жінок і чоловіків. Особливо дієвими у Польщі є жіночі громадські організації, які також проявили солідарність з українським жіночим рухом під час повномасштабного вторгнення росії.

Спеціальна панель «Жінки і цінності» підніме тему української національної ідеї – як виконати завдання, що стоять перед суспільством сьогодні, та зрозуміти, яку країну ми збудуємо після війни.

Третя дискусійна панель під назвою «Жінки, мир, безпека» підніме питання дієвої участі жінок у військових діях, зокрема, отримання унікального бойового досвіду та його передачі іншим арміям світу. Розмова також торкнеться питання покращення умов несення військової служби жінками. Серед питань під час дискусії підніматиметься активна участь жінок в переговорах по заручниках та в обмінах військовополоненими, а також залучення жінок до процесів міжнародної адвокації для отримання Україною більше озброєнь.

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Спеціальна подія «Жінки в місцевому самоврядуванні» має на меті привернути увагу до ролі та внеску, що їх наразі роблять для нашої перемоги малі та середні громади, та вирішального місця жінок в цьому процесі.

Спеціальна подія «Жінки, війна та медіа» в рамках Шостого Українського Жіночого Конгресу буде присвячена ролі жінок в медіа під час війни. Героїні інформаційного фронту розкажуть свої історії – про висвітлення подій з гарячих точок, про підтримку роботи редакцій та безпеку журналістів, про роль міжнародних ЗМІ, а також про боротьбу з пропагандою.

Четверта дискусійна панель має назву «Жінки та права людини». Розмова присвячена питанню захисту прав жінок, зокрема, перехідного правосуддя, встановлення справедливості та попередження злочинів, пов’язаних з війною. Розмова торкнеться питання визволення жінок, котрі перебувають в полоні, реабілітація жінок, котрі пройшли через фільтраційні табори, та протидії домашньому насильству.

Захід транслюватиметься онлайн на сайті womenua.today та на фейсбук сторінці Українського Жіночого Конгресу.

Акредитація ЗМІ на подію за телефоном +380502338081 (Олена Чигрин)

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