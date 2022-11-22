Підсумки благодійного проєкту La Pasta «За покликом серця!» та передання обладнання в дитячу лікарню

Лікарі щодня роблять героїчні вчинки, називаючи їх своїм обов’язком. Війна триває, і потреби та запити лікарень тільки збільшуються. Вкотре вітчизняні виробники та їхні партнери докладають зусиль задля підтримки тих, хто потребує допомоги. Українські бренди та благодійні фонди впевнено створюють проєкти, які необхідні нашій країні в цей складний час. Адже варто пам’ятати: тільки разом ми можемо творити великі, добрі справи!