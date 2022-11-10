Шлях до перемоги від української компанії Мономах

Коли віриш у нашу перемогу, то й працювати прагнеш більше. Вітчизняні компанії це гостро відчувають і роблять все можливе. На фабриці Мономах кажуть – почали відновлювати виробництво у Великій Димерці одразу після деокупації, аби нарощувати об’єми та продовжувати наповнювати ринок українською продукцією, – кавою і популярними чаями Мономах і Ловаре.