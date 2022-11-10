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Шлях до перемоги від української компанії Мономах

10.11.2022

Коли віриш у нашу перемогу, то й працювати прагнеш більше. Вітчизняні компанії це гостро відчувають і роблять все можливе. На фабриці Мономах кажуть – почали відновлювати виробництво у Великій Димерці одразу після деокупації, аби нарощувати об’єми та продовжувати наповнювати ринок українською продукцією, – кавою  і популярними чаями Мономах і Ловаре.

Video: Шлях до перемоги від української компанії Мономах


Фабрика Мономах почала відновлювати виробництво одразу після деокупації, аби нарощувати об’єми та продовжувати наповнювати ринок українською продукцією

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