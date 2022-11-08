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Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування

08.11.2022

Кабачкова ікра — досить проста заготовка, яку зможе осилити навіть новачок. Багатьох цікавить, як приготувати кабачкову ікру на зиму, щоб вона вийшла набагато смачнішою за магазинну? Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилась оригінальним рецептом кабачкової ікри. 

Кабачкова ікра на зиму: рецепт

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Інгредієнти:

  • кабачки — 3 кг
  • морква — 1,5 кг
  • цибуля — 750 г
  • олія — 1,5 скл.
  • томатна паста — 1,5 скл.
  • цукор — 7,5 ст. л.
  • вода — 3/4 скл.
  • сіль — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Промийте та очистіть овочі.
  2. Наріжте кабачки і цибулю маленькими кубиками або брусочками. Натріть моркву на крупній тертці.
  3. Викладіть овочі у велику каструлю, налийте воду і тушкуйте на середньому вогні до готовності.
  4. Зніміть овочі. Дайте стекти соку та пюруйте овочі за допомогою блендера до однорідності.
  5. Викладіть овочеву масу в каструлю, додайте томатну пасту, цукор, сіль, олію. Все перемішайте, доведіть до кипіння та кип’ятіть ще 1015 хвилин.
  6. Викладіть гарячу ікру в стерилізовані банки і закрийте стерильними кришками. Переверніть банки догори дном. Дайте ікрі охолонути в такому положенні та сховайте у прохолодне місце.

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