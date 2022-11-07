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Борщ: рецепт від Володимира Ярославського

07.11.2022

Давно хотіли приготувати смачний і поживний борщ, але ніколи не вистачало на нього часу? Секрет приготування справжнього українського борщу нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Борщ: рецепт від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

  • 3―4 картоплини
  • 50 г  моркви
  • 80 г  цибулі ріпчастої
  • 20  г селери (краще стебло)
  • 20  г  болгарського перцю
  • Олія
  • Сіль
  • 250 г столового буряку
  • 320 г томатів у власному соці
  • 7 г оцту яблучного
  • 20 г цукру
  • 1800 мл бульйону курячого (або іншого)
  • 100 г капусти
  • 3 зубки часнику
  • 3―4 ст. л. вареної квасолі
  • Зелень (петрушка, кріп, цибуля)

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо заздалегідь. Решту овочів нарізаємо соломкою.
  2. Обсмажуємо на середньому вогні моркву, потім додаємо цибулю, смажимо, майже висушуємо. Додаємо селеру та болгарський перець і ще обсмажуємо, трохи підсолюємо.
  3. На гарячу сковороду з олією кидаємо буряк, нарізаний соломкою, швидко обсмажуємо ― робимо майже «стир-фрай», додаємо оцет і томати. Тушкуємо на повільному вогні до майже м’якого буряка, трохи присолюємо і додаємо цукор. За необхідності в процесі готування додаємо води.
  4. Нагріваємо бульйон, додаємо товчений перець, лавровий листок і за бажання гострий перець. Вкидаємо засмажку з моркви, доводимо до кипіння. Відтак вкидаємо буряк, розмішуємо. Поки закипає, додаємо капусту, нарізану дуже дрібною напівсоломкою.
  5. Якщо потрібно, додаємо солі й цукру. Знімаємо з вогню і вкидаємо дрібно нарізаний часник.
  6. Уже в готовий борщ вкидаємо відварену картоплю, нарізану брусочками, і квасолю. Можна ще додати чорнослив.
  7. Подаємо з зеленню.

Смачного!

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