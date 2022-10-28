Німецький фонд боротьби зі СНІДом підтримав проект Фонду Олени Пінчук «Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей в Україні»

Німецький фонд боротьби зі СНІДом підтримав проект Фонду Олени Пінчук «Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей в Україні». Кошти напередодні зібрали на благодійному Оперному Гала-концерті.

Благодійний вечір відбувся в Дюссельдорфі і це вже 13-й оперний гала – концерт німецьких благодійників, які допомагають людям, що живуть з ВІЛ. Усі артисти виступали без гонорару, від продажу квитків і в результаті «тихого аукціону» вдалося зібрати 25 000 Євро, які будуть направлені на придбання нової автівки для київської команди лікарів, що працюють у найбільшій кількості регіонів.

«Ми неймовірно вдячні німецьким партнерам за підтримку одного з найважливіших проектів Фонду. Зі свого боку, ми збільшемо суму донату ще на 12 500 Євро, щоб придбати новий автомобіль для київської мобільної клініки при НДСЛ «Охматдит», яка протягом року відвідує до 7 регіонів України. ВІЛ-позитивні діти є скрізь і вони мають право на медичну допомогу незалежно від місця проживання, особливо під час війни», – прокоментувала засновниця фонду Олена Пінчук.

Мобільні клініки для ВІЛ-позитивних дітей в Україні – це проект Фонду Олени Пінчук, який стартував ще 2009 року, покликаний допомогти тисячам ВІЛ-позитивних дітей отримати постійний доступ до кваліфікованої медичної допомоги у найбільш постраждалих від епідемії ВІЛ/СНІДу регіонах.

Спеціалізовані лікарні для ВІЛ-позитивних людей і дітей розташовані переважно у великих містах. Часто родинам ВІЛ-позитивних дітей, що живуть у віддалених регіонах, не вистачає фінансів чи мотивації возити дітей на регулярне обстеження у великі міста. Саме тому Фонд Олени Пінчук запустив проект «Мобильні клініки», які надають якісну і своєчасну медичну допомогу безпосередньо за місцем перебування маленьких пацієнтів.

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За 13 років роботи всі машини та техніка застаріли і підлягають заміні. Крім того, російське вторгнення кардинально змінило ландшафт епідемії. ВПО мають перебувати під медичним контролем у новому місці проживання, їм потрібна додаткова допомога в призначенні і прийомі АРТ та своєчасний контроль стану здоров’я. В середньому за рік роботи мобільних клінік проходить обстеження 1000 пацієнтів, 200-300 з них госпіталізується, відвідується до 10 регіонів і 100 населених пунктів, навчається 600-700 медичних працівників.

Дякуємо німецьким партнерам за підтримку такого важливого проєкту для дітей з ВІЛ в Україні.

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