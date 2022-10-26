Олександр Педан: Нарешті ми позбавили фізкультуру нудних нормативів

Громадський рух Олександра Педана JuniorS долучився до Міністерства освіти і науки України (МОН), Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”, Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, команди авторів та розробників для створення нової модельної програми з фізичної культури, основною мотивацією якої є шкільні змагання Всеукраїнської учнівської ліги “Здорова Україна”, що змінюють підходи до фізичної культури в школах країни.

Громадський рух JuniorS 5 років тому був заснований для того, аби співпрацюючи з МОН України змінити фізкультуру в школах. Зробити її сучасною, цікавою, веселою, мотивуючою та гендерно рівною для учнів і учениць. Позбавити її обов’язкової здачі спортивних нормативів, які були запроваджені в систему освіти ще у радянські часи і зараз повністю вичерпали свою доцільність.

Визначально, що саме цієї осені, коли українські школярі потребують особливо ретельної турботи про фізичне та психічне здоров’я, команда JuniorS наполегливо досягає своєї мети з розвитку системи спортивних учнівських ліг в українських школах, котрі змінять ставлення дітей до фізичної культури і фізичної активності.

“Фізкультура без нудних нормативів! Хіба не про це ми всі мріяли, навчаючись в школі? Урок, який повинен давати нам емоційну розрядку, заряд сил та енергії, радість командного духу, веселе дозвілля та прагнення до розвитку наших фізичних умінь натомість, навпаки, часто нівелював мотивацію займатись будь-якою активністю. Все через те, що учнів заганялиу в жорсткі рамки здачею нормативів, які насправді мало говорили про фізичні здібності учнів, зате позбавляли його індивідуального підходу та примушували вдосконалювати свої навички у тих рухивих елементах, які були їм не цікавими. Зараз ми нарешті починаємо це змінювати”, — розповідає лідер руху JuniorS Олександр Педан.

Запровадження учнівських ліг пропонує учням та ученицям спробувати свої сили у фізкультурно-оздоровчій діяльності у 12-16 командних видів спорту на рік, аби в результаті змогли обрати для себе ті активності, які подобаються та підходять саме їм. Це важливо в першу чергу для того, щоб діти знаходили в собі справжню мотивацію до рухливих занять, так як саме рух допомагає покращити психологічний стан. Крім того, серед завдань освіти — виховати здорову націю в майбутньому, а для цього необхідно знайти та прищепити корисні звички з дитинства. Спорт — безумовно, одна з них.

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Всеукраїнська учнівська ліга “Здорова Україна” будуватиметься так, щоб діти шляхом голосування змогли обрати той вид спорту, яким вони будуть займатися на уроках, а потім на спортивних майданчиках. Спочатку на рівні школи, а згодом розширюватись до рівня району, області, країни. Серед переваг такого підходу — широкий перелік сучасних видів спорту, які є гендерно рівними, безконтактними, інклюзивними, різноманітними та захопливими.

Наразі програма стартувала в 5-6 класах українських шкіл.

Громадський рух окремо буде відзначати заклади освіти, які дотримуються всіх умов та критеріїв щодо діяльності учнівських ліг. Вони зможуть приєднатися до мережі “Школа JuniorS”, підписавши відповідний меморандум, а також отримають спеціальний статус — бронзову відзнаку “Школа JuniorS”.

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