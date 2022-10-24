Фонд Олени Пінчук розпочинає співпрацю с Жіночим ветеранським рухом

Фонд Олени Пінчук передасть Жіночому ветеранському руху 500 наборів для жінок, що знаходяться на передових позиціях та захищають країну. Серед них і артилеристки, і механіки-водійки, і снайперки, і штурмовички, і медики. Це жінки бойових та не бойових посад, різних звань і досвіду, але їх об’єднує одне – професіоналізм, який не має статі.

Щоб підтримати захисниць та зробити їх перебування на фронті більш комфортним, Фонд Олени Пінчук відповів на запит Жіночого ветеранського руху у придбанні наборів, що містять базовий комплект медикаментів, інвідуальні предмети побуту, декілька засобів догляду за обличчям і предмети гігієни.

«Наші дівчата на фронті відважні і незламні, на рівні з чоловіками вони захищають нашу батьківщину. І їхнім подвигом захоплюється увесь світ. Підтримка жінок завжди була пріоритетом у роботі Фонду. Тому для нашої команди є такою важливою співпраця з Жіночим ветеранським рухом, щоб напряму допомагати жінкам на фронті», – сказала Олена Пінчук.

Запити військовослужбовиць Фонд отримує безпосередньо від Жіночого ветеранського руху, який системно займається правами жінок у війську та після служби.

Нагадаємо, що спільно з Жіночим ветеранським рухом ми зробили спецпроект у медіа «Жінки на війні».

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