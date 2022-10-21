«Солов’їне шоу»: іспит з української здадуть Ксенія Мішина та Євген Кот

Цієї суботи, 22 жовтня, о 9:30 на СТБ вийде четвертий випуск «Солов’їного шоу» — проєкту, який допомагає українцям поліпшувати знання з рідної мови. Свої знання з української готові перевірити акторка, екс-Холостячка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот.

«Солов’їне шоу» — освітній проєкт, у якому за допомогою цікавих і пізнавальних конкурсів глядач може покращити свої знання української мови. Його мета — підтримати національний рух з переходу на українську мову у спілкуванні.

«Солов’їне шоу» в ігровій формі залучає зіркових учасників і глядачів до проходження тестів зі знання рідної мови. Ведучий проєкту – зірка «Вар’ятів» Володимир Жогло. Родзинкою шоу є співведуча – справжня вчителька української мови та літератури Катерина Олександрівна. Вона допомагає розібратися з правилами та дізнатись більше про рідну мову.

Запрошені зірки мають пройти три раунди випробувань, присвячених знанню мови та її правил. За правильну відповідь гравці отримують бали від вчительки. Переможцем випуску стане той, хто за підсумками трьох раундів набрав більше балів.

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Хто ж знає більше українських слів та правил – Ксенія Мішина чи Євген Кот? Не пропустіть!

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