Що приготувати на сніданок: 5 простих і смачних ідей

Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Багато з нас часто не їдять вранці зовсім не з причини відсутності апетиту, а через брак часу та ідей, що приготувати на сніданок. Як наслідок – доводиться переїдати в обід або задовольнятися не надто корисним перекусом у дорозі. Хочете приготувати смачний та поживний сніданок, що потребуватиме мінімум часу і сил? Тоді читайте нашу добірку простих порад, що приготувати на сніданок.

Лінива вівсянка

Інгредієнти:

вівсяні пластівці тривалого варіння – ½ ст.

молоко – ½ ст.

грецький йогурт – 2–3 ст. л.

суміш сухофруктів – 30 г

волоські горіхи – 20 г

свіжий інжир (можна замінити іншими фруктами за смаком) – 100 г

мед – 3 ч. л.

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Спосіб приготування:

У невелику банку насипте пластівці та залийте молоком. Додайте грецький йогурт і мед, ретельно перемішайте. Сухофрукти і горіхи порубайте, але не дрібно. Інжир наріжте шматочками (частину відкладіть для прикрашання). Додайте підготовлені інгредієнти до вівсянки і ще раз перемішайте. Зверху прикрасьте рештою фруктів. Закрийте банку і поставте в холодильник на 8 год. Вранці смачна і корисна лінива вівсянка готова!

Бананові панкейки

Інгредієнти:

цільнозернове борошно – 90 г

молоко – 150 мл

яйце – 1 шт.

масло – 20 г

мед – 1 ч. л.

розпушувач – 2 ч. л.

банан – 2 шт.

сіль – дрібка

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Спосіб приготування:

Змішайте в мисці сипучі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. Банан перебийте в пюре. Додайте яйце, розтоплене масло і молоко. Збийте в блендері ще раз. Обережно з’єднайте з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішайте. Посмажте панкейки на середньому вогні з двох боків. Перед подачею полийте медом або кленовим сиропом і посипте горішками.

Ягідний смузі-боул з кокосом

Інгредієнти:

банан – 1 шт.

заморожені ягоди (малина, лохина, смородина) – 200 г

молоко – 75 мл

кокосові вершки – 75 мл

кокосова стружка – 20 г

горіхи кеш’ю – 20 г

сушена вишня або ягоди годжі – 20 г

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Спосіб приготування:

У блендері збийте малину з бананом, кеш’ю і молоком. Додайте кокосові вершки і стружку, перемішайте. Вилийте смузі в глибоку миску, прикрасьте сухофруктами, кружальцями банана і кокосовою стружкою.

Гарбузові кекси в мікрохвильовці

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.

гарбузове пюре – 1 ст.

борошно – 3 ст. л.

згущене молоко – 2 ст. л.

прянощі (кориця, імбир, мускатний горіх) – 2 ч. л.

арахісова паста – 1 ст. л.

розпушувач – ½ ч. л.

сіль – дрібка

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Спосіб приготування:

Збийте яйце з гарбузовим пюре, згущеним молоком та арахісової пастою. Окремо з’єднайте борошно, прянощі, розпушувач і дрібку солі. Обережно введіть в рідке тісто і перемішайте. Отриману масу розлийте по чашках, які підходять для використання в мікрохвильовій печі. Готуйте 2 – 3 хв. за потужності 800 ватт, поки верхівка не перестане бути рідкою.

Тости з авокадо і яйцем-пашот

Інгредієнти:

житній хліб – 2 скибочки

яйця – 2 шт.

авокадо – 1 шт.

петрушка – 3 гілочки

рукола – ½ пучка

яблучний оцет – 1 ч. л.

сіль, перець – за смаком

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Спосіб приготування:

Хліб підрум’яньте на сухій сковороді. Трохи остудіть і викладіть на нього зелень. Авокадо почистіть і видаліть кісточку. М’якуш наріжте скибочками і скропіть яблучним оцтом. Посоліть і поперчіть. Викладіть зверху петрушку і руколу. Для яйця-пашот нагрійте воду в сотейнику до утворення бульбашок, але не кип’ятіть. У миску розбийте яйце кімнатної температури. Зробіть вогонь мінімальним, обережно вилийте яйце в воду і варіть 3 хв. Готові яйця-пашот викладіть на авокадо. Поперчіть.

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