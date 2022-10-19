Магнітні бурі у жовтні 2022: розклад для метеозалежних людей

Графік магнітних бур на жовтень 2022 року: як впоратися з поганим самопочуттям

У жовтні буде три слабкі магнітні бурі. Однак їх зможуть відчути метеочутливі люди. Редакція STB.UA склала графік магнітних бур на жовтень 2022 року. Він допоможе спланувати місяць та скоригувати плани.

Магнітні бурі здатні впливати на живі організми та деякі чутливі електронні прилади, які фіксують ці явища. Тому рекомендуємо вам враховувати наступні дні жовтня, щоб бути готовим до можливих головних болей або поганого самопочуття. Не забувайте, що до магнітної бурі можна підготуватися і спробувати убезпечити її вплив на свій організм.

Магнітні бурі у жовтні 2022 року:

1 жовтня – низької інтенсивності.

29 жовтня – низька інтенсивність.

30 жовтня – низької інтенсивності.

Магнітні бурі у жовтні― як справлятися з поганим самопочуттям

Зміни погоди та геомагнітні збурення впливають не на усіх людей ― найбільше ці явища можуть відчувати люди з хронічними захворюваннями, які стали чутливими до клімату. Люди зі свіжими та застарілими травмами, із хворобами опорно-рухового апарату, судинної та ендокринної систем, хронічними захворюваннями нервової та травної систем можуть відчути загальне погіршення самопочуття. Якщо ви впевнені, що це на вас впливає, необхідно готуватися у два етапи ― профілактика та лікування загострення. Іноді, дуже рідко, різкі зміни погоди можуть викликати загострення хронічних недугів.

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

Не зловживати жирними та смаженими продуктами, алкоголем та палінням.

Пити 1,5-2 літри води на добу.

Дотримуватися режиму дня, спати не менше 7 годин на добу.

Регулярно гуляти на свіжому повітрі.

Не конфліктувати.

Не планувати важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур.

Зменшити навантаження на нервову систему.

Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.

Якщо зустріч або поїздка необхідні ― мати при собі ліки, які приймаєте регулярно. У разі загострення виконувати всі вказівки лікаря.

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