День захисників і захисниць України: дата та історія свята

14 жовтня відзначається День захисника України! Особливо важливий день, коли ми знову зможемо подякувати нашим захисникам і захисницям. Дізнайтеся більше про передісторію свята в нашому матеріалі STB.UA!

Державне свято, вважається досить новим, але зберігає в собі історію багатьох століть. Дату 14 жовтня було обрано не випадково, адже саме цього дня відзначається велике православне свято – Покрова Пресвятої Богородиці, також жовтневий день був знаменним для запорізьких козаків, які вибирали старшин 14 числа. Власне, з 1999 року важлива дата в календарі свят іменувалася Днем українського козацтва. Саме цього дня відзначається і створення Української повстанської армії.

День захисника України було встановлено 14 жовтня 2014 року указом Президента України, разом з цим був скасований указ про святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Це рішення Петро Порошенко прокоментував так:

«В багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!», – заявив тогочасний Президент України в своїй промові до Дня Незалежності нашої країни.

5 березня 2015 року Верховна Рада за пропозицією Петра Порошенка прийняла закон, який оголосив День Захисника України офіційним вихідним днем. Зараз у країні діє воєнний стан, тож вихідного в п’ятницю, 14 жовтня, не буде, а буде звичайний робочий день.

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Звичайно, крім пам’яті про людей, котрі відстоюють цілісність нашої країни, захищаючи кожного з нас, день покликаний підняти дух народу, патріотизм, усвідомленість та любов до своєї Батьківщини.

Дякуємо нашим захисникам і захисницям, дякуємо ЗСУ, підтримуємо армію! Разом до перемоги!

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