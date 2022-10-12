Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ

Прем’єра Танці.World of Dance: дивіться перший випуск 30 жовтня на СТБ

Зовсім скоро відбудеться прем’єра головного танцювального шоу осені – Танці. World of Dance! Дивіться перший випуск 30.10.2022 на телеканалі СТБ!

Війна руйнує наші життя, забирає будинки та близьких… Але не силу волі та талант! Українці вміють танцювати життя. І вкотре доведуть це восени. Дивіться Танці.World of Dance 30 жовтня на СТБ!