Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ

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Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ

11.10.2022

Не пропустіть феєричну прем’єру осені – Танці. World of Dance! Дивіться з 30.10.2022 на телеканалі СТБ!

На сцену головного танцювального проєкту осені повернеться юна танцівниця, яка підкорила серця суддів Танцюють усі. Та сама Еля, яку всі пам’ятають як маленьку зірочку, засяє по-дорослому. Не проґавте танець на підтримку нашої країни – дивіться прем’єру проєкту Танці.World of Dance 30 жовтня на СТБ.

Video: Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ


Прем’єра – Taнці. World Of Dance 2022 почнеться вже цієї осені на СТБ. Дивіться нові випуски Taнці. World Of Dance 2022

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