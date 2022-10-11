Taнці. World Of Dance 2022 – дивіться вже цієї осені на СТБ

Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ
Не пропустіть феєричну прем’єру осені – Танці. World of Dance! Дивіться з 30.10.2022 на телеканалі СТБ!
На сцену головного танцювального проєкту осені повернеться юна танцівниця, яка підкорила серця суддів Танцюють усі. Та сама Еля, яку всі пам’ятають як маленьку зірочку, засяє по-дорослому. Не проґавте танець на підтримку нашої країни – дивіться прем’єру проєкту Танці.World of Dance 30 жовтня на СТБ.
Video: Прем’єра Танці.World of Dance – дивіться з 30 жовтня на СТБ
Прем’єра – Taнці. World Of Dance 2022 почнеться вже цієї осені на СТБ. Дивіться нові випуски Taнці. World Of Dance 2022