Любовний гороскоп на жовтень 2022: передбачення за знаками зодіаку

Любовний гороскоп на жовтень 2022 року для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Читайте астрологічний прогноз у сфері любовних стосунків на жовтень 2022 року. Що чекає на представників кожного знака зодіаку в особистому житті у жовтны — дізнайтеся в любовному гороскопі від Хаяла Алекперова.

Овни

У жовтні Овнам може здатися, що обставини складаються зовсім не на користь їхнього особистого життя. Але не варто засмучуватися з цього приводу. Подивіться ситуацію під іншим кутом. Цілком можливо, що зірки захищають вас від можливих помилок.

Тельці

Сімейним Тільцям цього місяця варто уважніше ставитись до свого партнера. Ваша холодність і відстороненість може стати причиною конфліктів.

Близнюки

Цього місяця одиноким серцям зірки обіцяють перспективні знайомства. Але не варто квапити події. Ваша наполегливість може негативно позначитися на розвитку відносин із потенційним партнером.

Раки

Жовтень для Раків — чудовий період, щоб улагодити давні розбіжності з коханою людиною. Зараз вам із партнером, як ніколи, легко буде порозумітися.

Леви

У цей період Леви опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому є велика можливість нових романтичних знайомств. Але сімейним представникам знака варто бути обережніше. Зараз не найкращий період, щоб випробовувати стосунки ревнощами.

Діви

У цей період сімейним Дівам зірки обіцяють гармонію у сфері особистих стосунків. Ви з коханою людиною будете на одній хвилі. Саме час обговорити подальші спільні плани.

Терези

У цей період Терезам варто бути стриманішим у плані критики та зауважень стосовно партнера. Сварка і так може розгорітися від найменшої іскри. Тому не варто створювати додаткові приводи.

Скорпіони

У цей час замкнутість Скорпіонів може стати головною причиною конфліктів у відносинах. Не слід забувати, що ваш партнер не вміє читати думки. Найкращий рецепт, щоб уникнути образ та непорозуміння — частіше говорити до душам з коханою людиною.

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Стрільці

У цей період зірки обіцяють одиноким Стрільцям початок нового роману. Головне при цьому — бути оптимістичнішими. Не варто постійно озиратися на минулий невдалий досвід і програмувати себе на невдачу. Пам’ятайте, що ви самі ставите налаштування стосункам.

Козероги

Впертість Козерогів у цей період може досягти свого піку та стати головним каменем спотикання у спілкуванні з партнером. Щоб уникнути затяжних конфліктів, намагайтеся частіше поступатися коханій людині.

Водолії

У цей період самотні Водолії можуть замислитися над тим, щоб відновити стосунки з колишньою пасією. Але не варто піддаватися ностальгійному настрою, щоб уникнути нових розчарувань. До того ж ваша доля – на обрії. Варто уважніше придивитися.

Риби

У цей період зірки обіцяють сімейним Рибам романтичні сюрпризи. Цілком можливо, що партнер порадує вас несподіваним, але дуже приємним подарунком.

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