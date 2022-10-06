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Благодійний бургерфест «Сміливий Бургер» організувала мережа ресторанів «MAFIA»

06.10.2022

Смачна їжа, розваги, та радість в очах дітей. Усе це можна було побачити під час бургерфесту «Сміливий бургер», в одному з київських ресторанів мережі «Мафія», який влаштували для дітей з малозабезпечених родин та переселенців. На святі діти мали змогу не лише вдосталь повеселитися, а й створити бургери власноруч, під час майстер-класу. Хтось готував для себе, хтось для рідних. Утім результат у всіх був, однаковий – незабутні позитивні емоції та щастя. У мережі ресторанів «Мафія» переконані – Україна обов’язково переможе. А поки що, радять усім допомагати ЗСУ, українцям, які найбільше постраждали від війни. А ще дітям, які і є – майбутнім України.

Video: Благодійний бургерфест «Сміливий Бургер» організувала мережа ресторанів «MAFIA»


Смачна їжа, розваги, та радість в очах дітей. Усе це можна було побачити під час бургерфесту «Сміливий бургер», в одному з київських ресторанів мережі «Мафія», який влаштували для дітей з малозабезпечених родин та переселенців

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