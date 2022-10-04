Рецепт вина из винограда в домашних условиях

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Рецепт вина з винограду в домашніх умовах

04.10.2022

Зі стиглих ягід винограду можна приготувати не лише смачний сік, а ще й ароматне вино! Зробити це не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. Можливо, цей напій не буде нагадувати дороге вино з прилавка, але точно зігріє вас у будь-яку пору року і стане чудовим доповненням до святкового столу. Покроковий рецепт вина із винограду в домашніх умовах від учасника «МастерШеф. Професіонали» Шеви Дімарика читайте в матеріалі. 

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Перед тим, як почати процес приготування, потрібно знайти ємності для майбутнього вина. Вони мають бути чистими і сухими, щоб сік винограду не зіпсувався. Залийте в них кип’ячену воду, потім насухо протріть.

Інгредієнти:

  • ягоди синього винограду – 10 кг (приблизно з двох відер винограду вийде 10 літрів вина);
  • розсипчастий цукор (на літр вина – 100–200 г);
  • вода – 100 мл (нею можна розбавити дуже концентрований сік винограду).

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Приготування:

Етап 1

Зберіть стиглі грона винограду і відокремте ягоди від гребенів. В жодному разі не промивайте їх, інакше не відбудеться бродіння!

Етап 2

Передавіть ягоди винограду в емальованій посудині або відрі. Робити це краще руками чи дерев’яною лопаткою, щоб не пошкодити кісточки.

Етап 3

Залиште посудину з передавленим виноградом, накривши чистою тканиною, на 5 днів за температури 18–27 градусів. Кожен день мезгу (передавлений виноград) необхідно перемішувати дерев’яною лопаткою. За цей час виноградний сік посвітлішає, а також з’явиться кислуватий запах і шипіння.

Етап 4

Зберіть верхній шар зі шкірки в окрему посудину, відіжміть руками або пресом. Злитий і відфільтрований сік пропустіть через марлю, переливаючи кілька разів з однієї ємності в другу. Цей процес наситить виноградний сік киснем.

Етап 5

Відфільтрований сік розподіліть у ємності для бродіння (в одній посудині має бути не більше 70% соку). Додаємо цукор. Приблизно 2% цукру дасть 1% спирту у готовому вині. Цукор треба додавати поступово.

На шийці банки закріплюємо промиту медичну рукавичку, проколовши голкою в пальцях кілька дірочок. Обв’яжіть гумовою резинкою по колу. Таким чином вино зможе «дихати».

Коли консистенція стане кислуватою, додайте 50 г цукру на кожен літр соку. Повторіть процедуру 3–4 рази у перші 20 днів бродіння.

Протягом всього часу бродіння потрібно стежити за рукавичкою. Спочатку вона надується, а коли вино настоїться – здується.

Етап 6

Тихе бродіння. Під час цього етапу, який триває від 40 до 380 днів, формується кінцевий смак вина. Наповніть пляшки до самого верху і поставте їх у темне місце за температури від +10 градусів. Раз на тиждень виноградний сік потрібно проціджувати, щоб не з’явився осад. Через кілька місяців напій повністю приготується. На смак він має бути в міру міцним і солодким.

Рецепт вина из винограда в домашних условиях

Вкінці ви отримаєте близько 6 літрів напівсухого домашнього вина. Цим напоєм ви зможете здивувати рідних та друзів. Смачного!

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