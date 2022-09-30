Солов’їне шоу: випуск від 01.10.2022 на СТБ

«Солов’їне шоу»: у прем’єрному випуску свої знання з української перевірять Григорій Решетник та Влад Шевченко

Цієї суботи, 1 жовтня, о 9:30 на СТБ відбудеться прем’єра «Солов’їного шоу» — проєкту, який допоможе українцям поліпшити знання з рідної мови. Героями першого випуску стануть ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник та тік-ток блогер гуморист Влад Шевченко. Чи знають зірки правильний правопис українських слів? Чи відрізнять діалект від сленгу? Та чий словниковий запас виявиться більшим?

«Солов’їне шоу» — освітній проєкт, у якому за допомогою цікавих і пізнавальних конкурсів глядач може покращити свої знання української мови. З 1 жовтня «Солов’їне шоу» транслюватиметься в ефірі телеканалу СТБ, щоб підтримати національний рух з переходу на українську мову у спілкуванні.

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«Солов’їне шоу» в ігровій формі залучає зіркових учасників і глядачів до проходження тестів зі знання рідної мови. Ведучий проєкту – зірка «Вар’ятів» Володимир Жогло. Родзинкою шоу є співведуча – справжня вчителька української мови та літератури Катерина Олександрівна. Вона допомагає розібратися з правилами та дізнатись більше про рідну мову.

Запрошені зірки мають пройти три раунди випробувань, присвячених знанню мови та її правил. За правильну відповідь гравці отримують бали від вчительки. Переможцем випуску стане той, хто за підсумками трьох раундів набрав більше балів.

Хто ж здобуде перемогу в першому випуску «Солов’їного шоу»? Не пропустіть!

Говори українською разом з СТБ – з 1 жовтня щосуботи о 9:30!

Video: «Солов’їне шоу»: у прем’єрному випуску свої знання з української перевірять Григорій Решетник та Влад Шевченко Солов’їне шоу: у прем’єрному випуску свої знання з української перевірять Григорій Решетник та Влад Шевченко. Не пропустіть Солов’їне шоу 01.10.2022 на СТБ

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