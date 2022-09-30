Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru

Нещодавно відбувся перший відкритий Благодійний фестиваль ресторанів від Enjoy Group!

30.09.2022

Схопити останні проміні сонця та ненадовго відволіктися від новин.

Проте не лише відпочивати, а й допомагати! Перший Фестиваль ресторанів групи на відкритому повітрі присвятили об’єднанню 10тьох вітчизняних закладів в мережу Enjoy Group. Тож покликали усіх охочих. Цього дня кожен з ресторанів мережі представив свої фірмові страви у форматі стріт-фуд. Відвідувачам до вподоби! Тож гості смакували, а також відвідували майстер-класи, маркет українських брендів та робили світлини на згадку у фотозоні першого Фестивалю від Enjoy Group.

Video: Нещодавно відбувся перший відкритий Благодійний фестиваль ресторанів від Enjoy Group!


Перший Фестиваль ресторанів групи на відкритому повітрі присвятили об’єднанню 10тьох вітчизняних закладів в мережу Enjoy Group.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати