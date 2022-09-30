Нещодавно відбувся перший відкритий Благодійний фестиваль ресторанів від Enjoy Group!

Схопити останні проміні сонця та ненадовго відволіктися від новин.

Проте не лише відпочивати, а й допомагати! Перший Фестиваль ресторанів групи на відкритому повітрі присвятили об’єднанню 10тьох вітчизняних закладів в мережу Enjoy Group. Тож покликали усіх охочих. Цього дня кожен з ресторанів мережі представив свої фірмові страви у форматі стріт-фуд. Відвідувачам до вподоби! Тож гості смакували, а також відвідували майстер-класи, маркет українських брендів та робили світлини на згадку у фотозоні першого Фестивалю від Enjoy Group.