Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru

Що робити під час ядерного вибуху

29.09.2022

Існує думка, що кожен, хто опиниться на відстані 800―1000 м від епіцентру вибуху, помре з імовірністю 90%. Більш утішні прогнози для тих, кого від яскравого «гриба» відокремлюють 3000―3500 м ― шанс вижити в такому разі дорівнює 50%. При цьому важливо пам’ятати, що радіація поширюється блискавично ― після вибуху у вас буде десь 5 хвилин, щоб урятуватися (якщо ви перебуваєте на відстані десятків кілометрів від епіцентру).

Що робити під час ядерного вибуху

Не дізнатися про те, що у вашому місті вибухнула ядерна бомба, не можна ― про це повідомлять по радіо або в інтернеті, також ви почуєте протяжний гул сирен. Після цього важливо слухати рекомендації і чітко виконувати, не піддаючись паніці, але діючи швидко.

Пам’ятайте: у вас є 10 хвилин, щоб знайти бомбосховище і врятуватися, а станції метро закриються через 5 хвилин після оголошення тривоги.

Чи можна сховатися від ударної хвилі і де краще це робити

  • Першим вашим кроком має стати пошук укриття. Підвали багатоквартирних будинків, збудованих ще за часів СРСР, або станції (тунелі) метро ― найкращі варіанти.
  • Якщо раптом вам не вдається знайти укриття під землею, піднімайтеся вище 10 поверху і знайдіть найбільш ізольоване приміщення без вікон, а щілини в дверях заткніть ганчірками. Те саме стосується і людей, які на момент вибуху опинилися в квартирі: ховатися треба у ванній, туалеті або коморі.

Перед тим, як вирушати у своє укриття, запасіться:

  • бутильованою водою;
  • ліхтарем і батарейками;
  • радіо;
  • сірниками;
  • продуктами;
  • аптечкою.

Ідеально, якщо у вас буде зібрано тривожну валізку з усім необхідним.

Тримайтеся подалі від автомагістралей, урядових будівель, торгових центрів, залізничних вокзалів, аеропортів, електростанцій, морських портів та військових баз. Найімовірніше, удар буде завдано саме за цими локаціями.

Як діяти в разі ядерного вибуху на вулиці та в приміщенні

Якщо ядерна хвиля застала вас на відкритій місцевості, пам’ятайте: що довше ви перебуваєте зовні, то більшу дозу радіації отримаєте. Тим не менш, ВООЗ склала список рекомендацій, які можуть урятувати вам життя:

  • закрийте очі і в жодному разі не дивіться на ядерний «гриб» ― осліпнете;
  • ляжте на землю, підклавши руки під тулуб, ― у такому положенні залишайтеся, доки не пройдуть дві ударні хвилі;
  • закрийте обличчя і дихальні шляхи шарфом або хусткою.

Для тих, кому пощастило знайти укриття або опинитися в приміщенні під час ядерної атаки, існує інший алгоритм дій:

  • відключіть вентиляцію і щільно закрийте всі двері;
  • прикривайте рот і ніс маскою або респіратором, доки не розсіється радіоактивна хмара;
  • після того, як пил зникне, відкрийте вікна ― забезпечте циркуляцію повітря;
  • слухайте радіо і не виходьте на вулицю доти, доки влада не подасть сигнал;
  • харчуйтеся лише продуктами з герметично закритої тари і пийте бутильовану воду;
  • ретельно обробляйте і промивайте рани, якщо вони у вас є.

Якщо вам треба терміново вийти на вулицю, закривайте всі частини тіла від радіоактивного пилу, в жодному разі не лягайте на землю і не потрапляйте під дощ ― кожна крапля смертельно небезпечна.

У новинах чи по радіо керівництво міста скаже вам, куди вирушати по допомогу. Після прибуття в спеціалізовані пункти зніміть весь одяг, прийміть ванну і випийте препарати, які вам дадуть медики.

Більше на тему: Як уберегти дорослу та дитячу психіку під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати