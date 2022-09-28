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Як українцям отримати компенсацію від Європейського суду

28.09.2022

Європейський суд із прав людини може виплатити грошові компенсації українцям, які постраждали від війни. Що для цього потрібно? Який розмір виплат? Детальніше читайте у матеріалі STB.UA.

Як отримати компенсацію у Європейському суді для українців

Українці можуть отримати грошову компенсацію від Європейського суду з прав людини. Сума компенсації стартує від 5000 євро.

Як податись на компенсацію від Європейського суду?

Українцям необхідно встигнути подати заявку протягом 4 місяців із моменту порушення своїх прав. Термін подання заявок обмежений – до 16 січня 2023 року.

Зробити це можна онлайн, перейшовши за посиланням espl.com.ua

Як отримати компенсацію у Європейському суді для українців

У системі вказано перелік ситуацій, згідно з якими українці можуть звернутися по допомогу:

  • втрата родича;
  • руйнування житла;
  • поранення;
  • незаконне позбавлення волі;
  • тортури;
  • згвалтування чи насильницьке зникнення людини та інше.

Після заповнення форми вам потрібно завантажити перелік необхідних документів. Після роздрукувати заяву та надіслати її Укрпоштою. При заповненні автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упакований конверт у відділенні. Поштові послуги для відправника безкоштовні.

Як отримати компенсацію у Європейському суді для українців

Строки отримання компенсації від Європейського суду

Варто зазначити, що ваша заява може розглядатися понад рік. Однак, як зазначено на сайті Міністерства цифрової трансформації України, ймовірність отримання компенсації висока.

Більше на тему: Як оформити допомогу переселенця від ООН і виплати

Чи можете ви подати на компенсацію замість свого родича

Ви можете подати заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Як отримати компенсацію у Європейському суді для українців

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