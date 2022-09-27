Церковний календар на вересень 2022 року в Україні

Церковні свята у вересні 2022 року: календар православних свят по днях

У вересні українці будуть святкувати кілька важливих церковних свят. У цьому місяці християни вшановують Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці, Усікновення голови Івана Хрестителя, Покладення пояса Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього та святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Редакція STB.UA склала графік церковних свят на вересень 2022 року по всім дням.

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Часто релігійні свята прив’язані до «плаваючих дат», тому щороку відзначаються в різні дні. Щоб християни могли відзначити усі визначні релігійні дати, ми щомісяця складаємо календар церковних свят. На які дні припадають церковні свята, які мають значення для українських християн? Щоб запам’ятати усі ― зберігайте їх собі.

1 вересня, четвер

День пам’яті мученика Андрія Стратилата та тих, що з ним.

2 вересня, п’ятниця

День пам’яті пророка Самуїла.

3 вересня, субота

День пам’яті апостола Тадея та мученика Васси.

4 вересня, неділя

Мучеників Агатоніка, Северіяна, Зенона та ін

5 вересня, понеділок

Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці.

6 вересня, вівторок

Священномученика Євтихія

7 вересня, середа

Апостолів Тита і Варфоломея

8 вересня, четвер

Мучеників Адріяна та Наталії

9 вересня, п’ятниця

Преподобного Пімена.

10 вересня, субота

Преподобного Мойсея Мурина та святого Августина, єпископа Іппонського.

11 вересня неділя

Усікновення голови Івана Хрестителя.

12 вересня, понеділок

Патріархів Царгородських Олександра, Івана і Павла.

13 вересня, вівторок

Покладення пояса Пресвятої Богородиці.

14 серпня, середа

Преподобного Симеона Стовпника.

15 вересня, четвер

Мученика Маманта та святого Івана Посника, патріарха Царгородського.

16 вересня, п’ятниця

Священномученика Антима, єпископа Никодимії.

17 вересня, субота

Пророка Мойсея Боговидця.

18 вересня, неділя

Пророка Захарії, батька святого Іоанна Хрестителя.

19 вересня, понеділок

Диво архиєпископа Михаїла.

20 вересня, вівторок

Мученика Созонта.

21 вересня, середа

Різдво Пресвятої Богородиці.

22 вересня, четвер

Мученика Северіяна.

23 вересня, п’ятниця

Мучеників Минодори, Митродори та Німфодори.

24 вересня, субота

Преподобної Теодори Олександрійської.

25 вересня, неділя

Віддання Різдва Пресвятої Богородиці

26 вересня, понеділок

Священномученика Корнилія.

27 вересня, вівторок

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

28 вересня, середа

Микити Готського

29 вересня, четвер

Великомучениці Євфимії

30 вересня, п’ятниця

День святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

ФОТО – Pixabay.com

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