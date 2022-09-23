Говори українською: СТБ запускає в ефірі “Солов’їне шоу”, щоб допомогти українцям поліпшити знання з рідної мови

“Солов’їне шоу” — освітньо-розважальний проєкт, у якому за допомогою цікавих і пізнавальних конкурсів глядач може покращити свої знання української мови. З 1 жовтня “Солов’їне шоу” транслюватиметься в ефірі телеканалу СТБ, щоб підтримати національний рух з переходу на українську мову у спілкуванні.

Перший епізод освітньо-розважального шоу вийшов на YouTube в серпні цього року й одразу зібрав більше півмільйона переглядів. Тепер до вдосконалення знань української долучиться багатомільйонна аудиторія СТБ.

“Солов’їне шоу” в ігровій формі залучає зіркових учасників і глядачів до проходження тестів зі знання рідної мови. Ведучий проєкту – зірка “Вар’ятів” Володимир Жогло. Родзинкою шоу є співведуча – справжня вчителька української мови та літератури Катерина Олександрівна. Вона допомагає розібратися з правилами та дізнатись більше про рідну мову.

“Цей складний час вчить нас по-справжньому цінувати та захищати своє. Ми захоплюємось українцями на кожному з фронтів нашого спротиву і хочемо підтримати тих співгромадян, що зараз роблять ще один важливий крок – переходять на українську. Знаємо, що спочатку буває непросто і бувають помилки, тому хочемо допомогти. Ми віримо, що перегляд “Солов’їного шоу” може стати гарною сімейною традицією – і для тих, хто ще вивчає мову, і для тих, хто хоче перевірити або вдосконалити свої знання”, – коментує директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

В кожному епізоді “Солов’їного шоу” дві запрошені зірки проходять три раунди випробувань, присвячених знанню мови та її правил. За правильну відповідь гравці отримують бали від вчительки. Переможцем випуску стає той, хто за підсумками трьох раундів набрав більше балів.

Більше на тему: Люби життя разом з СТБ: оголошено дату старту романтичної прем’єри «Холостяк»

Показ освітньо-розважального проєкту “Солов’їне шоу” продовжує системну роботу мовника над українізацією ефіру. Так, телеканал СТБ мовить серіали виключно українською, державною говорять всі ведучі та закадровий голос каналу. Наразі, мовник працює над пришвидшеним переходом до української і в наступних сезонах своїх реаліті. “Ми хочемо навіть випередити вступ вимог Закону про мову щодо мови програм і зробити перехід ще до 2024 року”, – зазначають на СТБ.

Формат створений у рамках об’єднання патріотичних підприємців “Кібер Січ”.

Виробництво – DyvoVision Production

Автори ідеї і продюсери – Сергій Лазоренко, Тарас Семенюк

Ведучі – Володимир Жогло та Катерина Тимошенко.

Говори українською разом з СТБ – з 1 жовтня щосуботи о 9:30 !

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ