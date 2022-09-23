Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru

Другий Благодійний garage sale українських модних брендів у Fairmont Grand Hotel Kyiv

23.09.2022

Поєднувати красу та стиль із благодійністю – ідея не нова, проте зараз як ніколи на часі. Дизайнери, ювеліри, квіткарі навіть у вейт лист шикувалися, аби потрапити на другий Гараж Сейл столичного готелю Фермонт. Бо ж головна місія – допомога! І благодійні внески цього разу спрямовуються в Фонд Єлизавети Юрушевої та Олександра Скічка «Обираємо Майбутнє разом» на закупівлю генераторів для регіонів, що постраждали від бойових дій. У готелі радіють, що вдалося знайти формат приємної допомоги, який вже знайшов відгук серед українців. Бо кожен на своєму місці має робити все можливе, щоб наближувати перемогу!

Video: Другий Благодійний garage sale українських модних брендів у Fairmont Grand Hotel Kyiv


У Fairmont Grand Hotel Kyiv проходить другий Благодійний garage sale українських модних брендів: дивитись онлайн сюжет рубрики "Добрі історії" від 23.09.2022 на сайті СТБ

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати