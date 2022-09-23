Другий Благодійний garage sale українських модних брендів у Fairmont Grand Hotel Kyiv

Поєднувати красу та стиль із благодійністю – ідея не нова, проте зараз як ніколи на часі. Дизайнери, ювеліри, квіткарі навіть у вейт лист шикувалися, аби потрапити на другий Гараж Сейл столичного готелю Фермонт. Бо ж головна місія – допомога! І благодійні внески цього разу спрямовуються в Фонд Єлизавети Юрушевої та Олександра Скічка «Обираємо Майбутнє разом» на закупівлю генераторів для регіонів, що постраждали від бойових дій. У готелі радіють, що вдалося знайти формат приємної допомоги, який вже знайшов відгук серед українців. Бо кожен на своєму місці має робити все можливе, щоб наближувати перемогу!