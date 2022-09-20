Магнітні бурі у вересні 2022: розклад для метеозалежних людей

Графік магнітних бур на вересень 2022: як упоратися з поганим самопочуттям

У вересні буде три сильні магнітні бурі, які можуть відчути метеочутливі люди. Редакція STB.UA склала графік магнітних бур на вересень 2022 року. Він допоможе спланувати місяць та скорегувати плани.

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Спалахи на Сонці не лише красиві та ефектні. Електромагнітні хвилі від вибухів досягають Землі разом із радіацією. Це викликає збурення геомагнітного поля планети. А простою мовою — це явище називають магнітна буря. Вони здатні впливати на живі організми та на деякі чутливі електронні прибори, які фіксують ці явища.

Магнітні бурі у вересні 2022:

3-10 вересня очікується сильна магнітна буря до 6 балів;

13-15 вересня буде буря середньої сили близько 4 балів;

24-26 вересня буде сильна магнітні буря до 5 балів.

Магнітні бурі у вересні ― як справлятися з поганим самопочуттям

Зміни погоди та геомагнітні збурення впливають не на усіх людей ― найбільше ці явища можуть відчувати люди з хронічними захворюваннями, які стали чутливими до клімату. Люди зі свіжими та застарілими травмами, із хворобами опорно-рухового апарату, судинної та ендокринної систем, хронічними захворюваннями нервової та травної систем можуть відчути загальне погіршення самопочуття. Якщо ви впевнені, що це на вас впливає, необхідно готуватися у два етапи ― профілактика та лікування загострення. Іноді, дуже рідко, різкі зміни погоди можуть викликати загострення хронічних недугів.

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

Не зловживати жирними та смаженими продуктами, алкоголем та палінням.

Пити 1,5-2 літри води на добу.

Дотримуватися режиму дня, спати не менше 7 годин на добу.

Регулярно гуляти на свіжому повітрі.

Не конфліктувати.

Не планувати важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур.

Зменшити навантаження на нервову систему.

Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.

Якщо зустріч або поїздка необхідні ― мати при собі ліки, які приймаєте регулярно. У разі загострення виконувати всі вказівки лікаря.

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