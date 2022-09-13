14 вересня на ICTV почнеться показ фільмів документального циклу ОУП «А потім прийшли “братья”»

Чотири середи поспіль, починаючи з 14 вересня, о 21:00, в телеефірі та на YouTube-каналі ICTV та Факти ICTV вийдуть документальні фільми про війну Росії проти України. Фільми «Маріуполь. Невтрачена надія», «Дев’ять життів», «Вокзал надії» та «Втрачений дім» зняті Об’єднанням Українських Продюсерів (ОУП) вже під час війни та об’єднані у цикл «А потім прийшли “братья”».

14 вересня о 21.00 в ефірі ICTV дивіться фільм «Маріуполь. Невтрачена надія». Він покаже російсько-українську війну очима простих людей, які прожили перший місяць вторгнення у Маріуполі. Це фільм-свідчення, фільм-правда пересічних містян, які опинилися всередині війни.

21 вересня о 21.00 на ICTV — «Дев’ять життів», який розкриє тему домашніх тварин на війні. Фільм покаже різноманітні ракурси, від вивозу з зони бойових дій зоопарку до Котопапи — рятівника котів.

О дев’ятій вечора 28 вересня глядачів чекає документальна стрічка «Вокзал надії». Вона розкаже історії українських біженців та європейських волонтерів: це фільм про глибини гуманізму, що їх людина відкриває у собі, інколи неочікувано навіть для самої себе.

Завершальним фільмом циклу стане «Втрачений дім». Його знято навесні 2022, відразу після звільнення Київської області від російських військ. У стрічці будуть емоції українців, які втратили свою домівку внаслідок окупації. Фільм вийде в ефір 5 жовтня, також о 9-й вечора.

Мета акції прем’єрного показу цих документальних фільмів — найохопніше показати війну так, як це вміє тільки кінематограф: з глибшими наративами, довшим хронометражем, сильнішим глядацьким зануренням. Окрім групи Starlight Media, в яку входить ICTV, її підтримали НВ, 24 канал, Суспільне, Megogo, Sweet.tv, Київстар ТВ.

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Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) засноване у березні 2022 року сімома досвідченими ТБ та кіно- продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України.

Об’єднання Українських Продюсерів створили Володимир Бородянський, Дарія Легоні-Фіалко, Алла Липовецька, Марина Квасова, Ігор Сторчак, Віктор Мірський, Ірина Заря. Його місія — знімати фільми про російсько-українську війну. Окрім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП знаходяться дев’ять документальних фільма та одна художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.

малюнок – Фєнєчнік Мітя

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