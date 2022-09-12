Кабачки в духовці: як і скільки готувати (рецепти)

Кабачки в духовці: 10 рецептів запечених кабачків від учасника «МастерШеф»
Хочете дізнатися, як смачно приготувати кабачки в духовці? Пропонуємо вашій увазі 10 рецептів запечених кабачків від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Профессионали» Юрія Негрича. Кожен з них приємно здивує незвичайними смаковими поєднаннями, а приготування не займе багато часу. Дивіться прості рецепти кабачків в духовці вже зараз!
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Кабачки із сиром
Складові:
- 2 невеликих кабачки
- 50 г сиру
- Сіль і спеції за смаком
Приготування:
- Розігріти духовку до 180–200 °C.
- Кабачки помити, нарізати тоненькими, але не прозорими, кружечками. Підсолити.
- На середній тертці натерти сир.
- Вистелити металеве деко пергаментом, фольгою або вставити силіконову формочку. Викласти скибочки кабачків на підготовлену поверхню, посипати сиром і спеціями.
- Запікати 10–15 хв.
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Кабачки, запечені з яйцем і сиром
Складові:
- 2 середні кабачки
- 30–50 г твердого сиру
- 3 курячі яйця
- Зелень
Приготування:
- Помити кабачки, очистити від шкірки. Нарізати кільцями або кубиками.
- Форму для випікання вистелити пергаментом, змастити олією, викласти туди кабачки.
- Збити яйця з сіллю та перцем. Вилити на овочі.
- На великій тертці натерти сир. Посипати кабачки.
- Запікати в духовці 35–40 хв. за температури 200–220 °C.
- Перед подачею прикрасити дрібно порубаною зеленню.
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Закуска з кабачків та пармезану
Складові:
- 2–3 кабачки
- 1 яєчний білок (або ціле яйце)
- Панірувальні сухарі або подрібнений сухий хліб
- 50 г сиру “Пармезан” (або інший схожий)
- Сіль, перець (за смаком)
Приготування:
- Білок (або яйце) злегка збити з сіллю.
- В іншій посудині змішати панірувальні сухарі з половинкою тертого пармезану. Сіль та сухі трави додати за смаком.
- Нарізати кабачки на поздовжні шматочки.
- Занурити кожен шматочок в білок, а потім обваляти в сухарях.
- Вистелити дно дека пергаментом, змастити олією. Викласти кабачки.
- Запікати 15–20 хв. за температури 200 °C. Через 7–10 хв. після початку запікання перевернути палички на інший бік.
- Готову страву подавати з соусом із натурального йогурту, зелені та приправ.
Кабачки, запечені з картоплею та помідорами
Складові:
- 1 кабачок
- 5–6 середніх картоплин
- 4–5 твердих помідорів
- 1 велика цибулина
- 3 зубчики часнику
- 30–40 г сиру
- Олія
- Сіль, спеції за смаком
- Зелень
Приготування:
- Цибулю почистити, дрібно нарізати. Разом з вичавленим часником злегка підсмажити на сковорідці.
- Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією. Викласти туди смажений часник із цибулею.
- Чищену картоплю, помідори та кабачок нарізати кільцями. Викласти на цибулю в такому порядку: картопля-помідор-кабачок. Посолити, додати спеції.
- Випікати 50 хв. у духовці за температури 200–220 °C.
- Готову страву посипати тертим сиром, прикрасити зеленню.
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Кабачки, запечені з грибами та сиром
Складові:
- 2 кабачки
- 200–300 г свіжих грибів
- 1 цибулина
- 30–40 г сиру
- Сіль, спеції, зелень за смаком
Приготування:
- Кабачки помити, нарізати півкільцями.
- Помити гриби, покришити. Очистити цибулину, дрібно нарізати.
- Натерти сир.
- Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією. Викладати на дно кабачки, гриби, цибулю. Додати сіль, приправи за смаком. Зверху посипати сиром та зеленню. Накрити форму фольгою.
- Запікати за температури 200–220 °C. Після 20 хв. прибрати фольгу, запікати до готовності овочів.
Запіканка з кабачків
Складові:
- 2–3 молоді кабачки
- 200 г зернового сиру
- 40–50 г твердого сиру
- 3 зубчики часнику
- 2 курячих яйця
- Соняшникова олія
- Зелень
- Сіль, спеції
Приготування:
- Натерти кабачки на крупну тертку. Посолити, залишити, щоб пустили сік.
- Сир натерти на великій тертці, змішати з сиром. В отриману суміш вичавити часник. Додати сіль, яйця, злегка збити.
- Віджати кабачки, злити весь сік.
- Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією.
- Викласти кабачки, залити яєчно-сирною масою. Додати зелень.
- Запікати в духовці за температури 250 °C 30–40 хв.
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Кавовий шоколадний кекс із цукіні
Складові:
- 2 скл. тертого цукіні
- 85 г розтопленого вершкового масла
- 1 яйце
- 1 скл. борошна
- ¼ скл. какао-порошку
- 1 ч. л. соди
- ½ ч. л. кориці
- ½ пакетика ваніліну
- ¾ скл. цукру
- ¼ ч. л. розчинної кави
- ¼ ч. л. солі
- 2 ст. л. шоколадних крапель
- Оливкова олія
Приготування:
- Борошно змішати з какао, ваніліном, содою і сіллю.
- Яйце збити з цукром. Додати каву і вершкове масло. Збити ще раз.
- З тертого цукіні злегка віджати зайву вологу і додати до яєчної суміші. Перемішати і з’єднати з сухими інгредієнтами. Знову перемішати.
- Форму змастити оливковою олією і злегка присипати борошном. Викласти тісто у форму для кексу і відправити в духовку випікатися протягом 50 хв. при 180 °С. За 20 хв. до кінця випікання посипати шоколадними краплями. Готовність кексу перевірити зубочисткою.
Фрітата з кабачками
Складові:
- 3 кабачки
- 4–5 яєць
- 50 мл молока
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 100 г твердого сиру
- 2 ст. л. соняшникової олії
- Зелень за смаком
- Сіль, перець
Приготування:
- Кабачки нарізати кружечками завтовшки приблизно 0,4 см.
- Цибулю і часник дрібно порубати і обсмажити на олії до прозорості.
- Додати в сковороду кабачки і тушкувати 7 хв., періодично помішуючи.
- Яйце збити з молоком, сіллю і перцем. Сир натерти. Зелень дрібно порубати. Додати все до яєчної маси і перемішати. Потім додати тушковані кабачки.
- Форму для випікання змастити олією і викласти отриману суміш. Випікати 30–40 хв. при 180 °С.
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Запечені човники з кабачків
Складові:
- 2 кабачки
- 250 г курячого філе
- 1 болгарський перець
- 1 помідор
- 1 морква
- 1 цибулина
- ½ банки чорних оливок
- 100 г твердого сиру
- 1 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець
Приготування:
- Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на олії.
- Кабачки розрізати вздовж навпіл і очистити від насіння. Змастити кетчупом.
- Оливки розрізати на половинки. Помідор, болгарський перець, моркву і цибулю нарізати кубиками. Змішати овочі, додати обсмажене куряче філе і приправити за смаком. Отриману начинку викласти в човники з кабачків. Перекласти на змащене олією деко і запікати 30 хв. при 200 °С. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром.
Кабачки по-грецьки
Інгредієнти:
- Молодий кабачок – 1 шт.
- Зелена цибуля – 3–4 шт.
- Шпинат – 20 г
- Салат – 3–4 листочки
- Болгарський перець – 2–3 шт.
- Помідор – 1 шт.
- Кріп – 3–4 шт.
- Лимон – 1\2 шт.
- Оливкова олія
- Борошно
- Сіль, цукор, перець за смаком.
Приготування:
- Очистити кабачок і нарізати тонкими кружечками.
- Обвалити у борошні та підсмажити в оливковій олії.
- Подрібнити зелену цибулю і обсмажити на сковороді. Додати дрібно нарізане листя шпинату, салат, болгарський перець, помідори і зелень.
- Тушкувати на повільному вогні, посолити і поперчити.
- Додати обсмажені кабачки. Полити соком половинки лимона.
- Запікати у духовці 15–20 хвилин.
- Подавати кабачки по-грецьки варто охолодженими. Для прикрашання – посипати дрібно нарізаним кропом.
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