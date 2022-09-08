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Вітчизняний бренд ТМ Хуторок та громадська організація Helper Україна вирішили підтримати школярів, подарувавши набори із продукцією до школи.

08.09.2022

Новий навчальний рік розпочався. А агресія росії триває. Тож головне завдання для України – відновити звичне життя людей, наскільки це можливо. Серед цих завдань – безпечний освітній процес. А також – забезпечення школярів необхідним приладдям. Цим зокрема переймаються й вітчизняні компанії. Отже, вітчизняні виробники та їх партнери вкотре підтримують сім’ї українців.До початку навчального року більше тисячі школярів отримали подарунки з канцелярією та гігієнічною продукцією.

Video: Вітчизняний бренд ТМ Хуторок та громадська організація Helper Україна вирішили підтримати школярів, подарувавши набори із продукцією до школи.


До початку навчального року понад тисячу школярів отримали подарунки з канцелярією та гігієнічною продукцією від ТМ Хуторок та громадської організації Helper Україна

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