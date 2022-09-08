Вітчизняний бренд ТМ Хуторок та громадська організація Helper Україна вирішили підтримати школярів, подарувавши набори із продукцією до школи.

Новий навчальний рік розпочався. А агресія росії триває. Тож головне завдання для України – відновити звичне життя людей, наскільки це можливо. Серед цих завдань – безпечний освітній процес. А також – забезпечення школярів необхідним приладдям. Цим зокрема переймаються й вітчизняні компанії. Отже, вітчизняні виробники та їх партнери вкотре підтримують сім’ї українців.До початку навчального року більше тисячі школярів отримали подарунки з канцелярією та гігієнічною продукцією.