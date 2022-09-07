Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru

Перше вересня у країні Midgard

07.09.2022

Подивитись як працює справжня українська поліція, зробити патріотичне тату чи сувенір на згадку, відзняти яскраві знімки та наговоритися з усіма своїми друзями – попри усі обставини розпочинати новий навчальний рік треба так, щоб запам’яталося на довго, кажуть у столичний школі Мідгард. Батьки – погоджуються. Цьогоріч у навчальний процес додали більше роботи із психологом, розповідають в Мідгард. Бо є запити від батьків. А загалом намагатимуться відволікати і більше радувати учнів, розповіли на шкільній толоці.

Video: Перше вересня у країні Midgard


Столична школа Midgard розпочала 1 вересня так, що його запам'ятали як діти, так і дорослі: дивитись онлайн сюжет рубрики "Добрі історії" від 07.09.2022 на сайті СТБ

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати