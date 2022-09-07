Перше вересня у країні Midgard

Подивитись як працює справжня українська поліція, зробити патріотичне тату чи сувенір на згадку, відзняти яскраві знімки та наговоритися з усіма своїми друзями – попри усі обставини розпочинати новий навчальний рік треба так, щоб запам’яталося на довго, кажуть у столичний школі Мідгард. Батьки – погоджуються. Цьогоріч у навчальний процес додали більше роботи із психологом, розповідають в Мідгард. Бо є запити від батьків. А загалом намагатимуться відволікати і більше радувати учнів, розповіли на шкільній толоці.