Вафельний торт: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Вафельний торт – найулюбленіший десерт усіх дітлахів! Це незвичайний торт, але найлегший, який можна уявити, з колумбійськими нотами. Секрет приготування незвичного вафельного торту і вареної згущенки нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Інгредієнти для згущенки:
- молоко 3.2% – 3 л
- цукор – 680 г
- сода – ½ ч. л.
- сіль – ¼ ч. л.
- палички кориці – ½ ч. л.
Спосіб приготування
- У середній каструлі з’єднайте всі інгредієнти і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь до низького-середнього. Часто помішуючи дерев’яною лопаткою, варіть приблизно 3 години ― до появи карамельного кольору.
- Перелийте у скляну ємність і накрийте плівкою. Зберігайте в холодильнику до 1 тижня.
Інгредієнти для вафельного торту:
- згущене молоко – 750 мл
- вафельні коржі – 1,5 упаковки
- бринза, натерта на тертці – 300 г
- вершкове масло кімнатної температури – 55 г
- лимонний сік – 1 ч. л.
- полуниця для декору
Спосіб приготування:
- Змішате варену згущенку з вершковим маслом у міксері.
- Додайте лимонний сік і збивайте на високій швидкості 3 хвилини.
- Намастіть вафельні коржі згущенкою (всі коржі, не дуже багато і рівномірно).
- Кожний третій шар зробіть із бринзою: намащений згущенкою корж рівномірно потрусіть сиром і зверху накрийте вафельним коржем, який змащений згущенкою з обох боків.
- Готовий торт залиште під гнітом (дошка з вантажем на ній) на 2―3 години.
- Верх торта змастіть залишками згущенки і прикрасьте полуницею перед подачею.
Смачного!
Більше на тему: Панкейки з лисичками та кабачком: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.