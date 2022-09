Як обрати рюкзак для дитини

Час у перший клас: вчимося обирати рюкзак та шкільне приладдя, щоб навчання було в радість

Коли дитина вперше отримує горде звання першокласника, це неймовірно зворушлива подія в житті усієї родини. А вибір рюкзака, за ступенем урочистості та важливості, можна порівняти з вибором весільного вбрання. Але ж то на один-однісінький день, а рюкзак – на цілий рік, а то й більше. Уявіть-но: ваше дорогоцінне чадо буде щодня вдягати його на свої тендітні плечі. Носити його з понеділка по п’ятницю, по декілька годин поспіль. Рюкзак стає найближчим та найвідданішим помічником школяра. Супроводжує, допомагає та слідкує за його поставою навіть тоді, коли вас немає поруч. Як обрати рюкзак – читайте в матеріалі STB.UA.

Хороший шкільний рюкзак не шкодить поставі, а захищає її

Першокласник отримує багато нових вражень та обов’язків. З’являється багато справ та захоплень. Але, незважаючи на нову соціальну роль, дитина залишається дитиною. Зі своїми потребами та особливостями організму, який активно росте та розвивається. А яка базова потреба першокласника? Відчувати комфорт та захист здорової постави. Адже відтепер на своїх плечах треба буде носити підручники, зошити та навіть бутерброди. Подбаймо про своїх діточок, щоб вони відчували лише легкість та насолоджувалися зручністю щодня.

Кожна дитина заслуговує на комфортний ортопедичний рюкзак

Та як визначити, який з наплічників «корисний» для молодших школярів? Насправді, це дуже просто. Адже це питання вже дослідили професіонали-ортопеди. Рюкзаки для першокласників Kite отримали сертифікати IGR німецького Інституту Здоров’я та Ергономіки. А також, рекомендовані фахівцями Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Ортопедичні рюкзаки Kite для першокласників: переваги та особливості

Кожна модель Kite для початкової школи має такі важливі елементи:

Запатентована ортопедична спинка ( Ergo Kids , Ergo Back ). Вона ущільнена та відмінно тримає форму. А також, не дає шкільному приладдю «випирати» та тиснути на спину. Кожна спинка оснащена м’якими повітропроникними подушечками, які забезпечують відчуття комфорту. Вони підлаштовуються під природні вигини хребта та допомагають розподілити вагу наплічника рівномірно по усій площі спини. Таким чином, хребет максимально «розвантажується», а дитина інтуїтивно тримає спину рівно.

Вона ущільнена та відмінно тримає форму. А також, не дає шкільному приладдю «випирати» та тиснути на спину. Кожна спинка оснащена м’якими повітропроникними подушечками, які забезпечують відчуття комфорту. Вони підлаштовуються під природні вигини хребта та допомагають розподілити вагу наплічника рівномірно по усій площі спини. Таким чином, хребет максимально «розвантажується», а дитина інтуїтивно тримає спину рівно. Анатомічні лямки. Завдяки ергономічній S-подібній формі, вони зручно лягають на плечі. А збільшена ширина, м’яка та дихаюча внутрішня поверхня – дарують відчуття легкості.

Завдяки ергономічній S-подібній формі, вони зручно лягають на плечі. А збільшена ширина, м’яка та дихаюча внутрішня поверхня – дарують відчуття легкості. Нагрудний та поясний ремені. Це суттєва допомога в справі збалансування ваги. Вони створюють додаткові точки опори та фіксують рюкзак у статичному положенні. Він не хитатиметься під час ходьби, а лямки не сповзатимуть з плеч.

Каркасний чи м’який?

Ортопедичні рюкзаки Kite представлені в розмаїтій колекції, де ви точно зможете обрати «той самий», які подарує вашій дитині найяскравіші емоції. Каркасні, напівкаркасні та м’які: усі вони зберігають ортопедичні якості. Різниця між ними полягає лише в наявності чи відсутності жорсткого короба. Простими словами, каркасні – тримають форму та захищають шкільне приладдя від пошкоджень навіть тоді, коли дитина ще тільки вчиться підтримувати зошити в охайному вигляді. М’які – мають полегшену конструкцію, майже невагомі за відчуттями. Напівкаркасні – чудовий компроміс, який збалансовано поєднує переваги перших та останніх.

Внутрішній простір та наповнення

Рюкзаки Kite мають розумно облаштоване внутрішнє середовище. Якщо заглянути всередину будь-якого наплічника, ви побачите там продумане та оптимізоване розташування відділень, кишень та органайзерів. А кишені для ґаджетів оснащені м’якою плюшевою підкладкою, яка ніжно оберігатиме пристрій від подряпин, щоб екран був сяючим та чистеньким.

Що купити в перший клас, окрім рюкзака?

Школяреві знадобиться сумка для взуття, пенал, парасолька, гаманець, фартух з нарукавниками тощо. Окрім зошитів, письмового приладдя та товарів для творчості, учневі потрібні ланчбокси, пляшечка для води, термос.

Kite може повністю зібрати дитину до школи, адже бренд має приголомшливу колекцію текстилю та канцелярії.

Висока якість та ефектні емоційні дизайни: це те, про що мріє кожна дитина.

З Kite можна зібрати феєрично-модну капсулу в єдиному дизайні. Це мега-стильно, коли рюкзак, пенал та сумка для взуття ідеально поєднуються між собою.

Обов’язково погляньте на круті ліцензійні дизайни Kite, серед яких: Likee, tokidoki, Harry Potter, NASA, Peanuts Snoopy, Hot Wheels, DC, My Little Pony, Transformers, Hello Kitty, Studio Pets, Juventus.

Патріотична серія зошитів та аксесуарів Kite дарує натхнення та піднімає настрій.

Kite – першокласні рюкзаки та канцелярія!

Більше на тему: Як говорити з дітьми про війну?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ