Місячний календар стрижок на вересень 2022

Місячний календар підкаже, коли найкращий час для стрижки, фарбування волосся та кардинальної зміни іміджу. Люди давно використовують місячний календар для того, щоб слідкувати за зовнішністю. Коли у вересні треба йти до перукарні – читайте у матеріалі STB.UA.

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Найкращого ефекту догляду за волоссям можна досягти, якщо уважно слідкувати за фазами Місяця. Здавна люди помітили, що в якісь дні волосся росте швидше, у якісь — стає ламким. Тож розповідаємо, коли вдалі дні для нової зачіски у вересні 2022 року.

Фази Місяця ― вересень 2022

Зростаючий місяць — 1-9 вересня і 27 по 30 вересня.;

Спадний Місяць — з 11 по 25 вересня;

Вдалі дні для стрижки ― вересень 2022

Йди до перукаря у вересні можна 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 числа.

На звичайну стрижку можна записуватися 6, 7, 13, 23, 25, 27 вересня.

Стрижка для швидкого росту волосся робиться 7-8, 23, 29 вересня.

Стрижка для боротьби із ламким волоссям та кінчиками: 14, 17, 23, 25 вересня.

Стрижка до великого прибутку: 13, 14, 25 вересня.

Зміни стилю найкраще 7, 13, 24 вересня.

Фарбувати волосся можна 6, 7, 8, 13, 14, 17, 23 та 25 вересня.

Нарощування волосся та вій можна робити 6-8, 13, 14, 17, 23, 29 вересня.

Невдалі дні для стрижки та фарбування ― вересень 2022

Несприятливі дні для стрижки: 1-4, 5, 9-11, 15, 16, 18, 26 та 30 вересня.

Календар стрижок на вересень 2022

1-2, 4-5 вересня ― результати стрижки можуть не задовольнити вас.

3 вересня ― невдалий день для стрижки.

6-7 вересня ― всі ваші ідеї та пропозиції перукаря позитивно відобразяться на волоссі та образі.

8 вересня ― сьогодні важливо робити мінімальні втручання у зовнішність.

9-11 вересня ― у результаті походу в салон краси волосся переживе стрес та буде потребувати додаткового догляду. Невдалий день для будь-яких процедур.

12 вересня ― можна підрівняти стрижку, проте будь-які інші процедури можуть закінчитися неприємнми наслідками.

13 вересня ― можна міняти колір волосся, стиль та довжину. В результаті похід до салону краси обернеться для вас плюсом.

14 вересня ― не можна робити кардинальних змін у зовнішності.

15-18 вересня ― невдалі дні для стрижки. Вдалою може бути тільки коротка стрижка.

19-24 вересня ― нейтральні дні, стрижки в цей час не матимуть позитивного чи негативного ефекту.

25 вересня ― вдалий день для фарбування та покращення іміджу. Ви будете почувати себе впевненими після процедур.

29 вересня ― успішний день для стрижки, волосся стане ніжним та шовковистим, процедури дозволять оздоровити його до коріння.

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ФОТО ― Pixabay.com

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